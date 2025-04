To kolejny park handlowy kupiony przez Newgate Investment w ostatnich miesiącach. Do portfolio firmy trafiły wcześniej takie obiekty jak Ozimska Park Opole (ponad 17 tys. mkw. powierzchni najmu), Comfy Park Bielik w Bielsku- Białej (ponad 17 tys. mkw.) i Smart Park Zgorzelec o powierzchni najmu ponad 5 tys. mkw.

Reklama

34 parki handlowe w portfelu firmy

Park handlowy przy ulicy Bydgoskiej w Pile oferuje ponad 15,9 tys. mkw. powierzchni najmu. Obiekt powstał na terenie po hipermarkecie Tesco. Działają tam m.in. Castorama, Biedronka, Pepco, RTV EURO AGD, Rossmann, Sinsay i apteka.

To drugi park handlowy w Pile, który należy do Newgate Investment i 34 w polskim portfolio firmy. Łączna powierzchnia wszystkich obiektów to ok. 181 tys. mkw. Poziom wynajęcia obiektów z polskiego portfolio firmy przekracza 99,7 proc.

100 milionów euro na nowe obiekty handlowe

Trwają negocjacje w sprawie zakupu kolejnych nieruchomości. Jak mówi cytowany w komunikacie Robert Dudziński, dyrektor w spółce Newgate Investment, w tym roku jego firma planuje wydać na nowe obiekty ok. 100 mln euro.