Wise Point zaoferuje wkrótce ponad 17 tys. mkw. powierzchni najmu

Budynek w sercu Warszawy należy do portfolio funduszu DEKA Immobilien.

Panele fotowoltaiczne i system odzyskiwania wody

Wise Point (dawniej Atrium 1) zaoferuje wkrótce ponad 17 tys. mkw. Powierzchnia jest rozlokowana jest na 14 kondygnacjach. - Typowa wielkość piętra – od 1200 do 1400 mkw. - daje różne możliwości aranżacji, co pozwoli dopasować biuro do potrzeb firm o różnej wielkości – mówią przedstawiciele firmy doradczej Savills, która jest wyłącznym agentem odpowiedzialnym za wynajem powierzchni w budynku.

- Zmiana nazwy z Atrium 1 na Wise Point to nie tylko nowa identyfikacja wizualna, ale przede wszystkim modernizacja obiektu – informują przedstawiciele funduszu. Odświeżono lobby i hole, zaplanowano zielone strefy wokół budynku. Zmodernizowane zostaną także systemy technologiczne. Autorem koncepcji jest studio projektowe Architecture.

Biurowiec wybudowany w 2013 roku przez firmę Skanska Property Poland wykorzystuje m.in. system geotermalnego ogrzewania i chłodzenia z sondami sięgającymi 200 m w głąb ziemi, panele fotowoltaiczne oraz system odzyskiwania wody szarej i deszczowej. – Rozwiązania pozwalają zaoszczędzić ponad 7 mln litrów wody rocznie, czyli równowartość dwóch basenów olimpijskich – informują przedstawiciele Savillsa.