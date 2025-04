Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, w sprzedaży w stolicy pojawiła się pula drogich – nawet jak na rynek warszawski, mieszkań z ceną powyżej 30 tys. zł za metr. - W efekcie, po siedmiu miesiącach stabilizacji, średnia cena mkw. wszystkich lokali w ofercie firm deweloperskich wzrosła w stolicy o 1 proc., do ok. 17,9 tys. zł - wskazuje.

W tych miastach ceny lokali się stabilizują

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że stabilizacja średniej ceny metra nowych mieszkań wróciła do Trójmiasta (ok. 16,3 tys. zł za mkw. nowego mieszkania) i Wrocławia (ok. 14,7 tys. zł/mkw.). - W obu metropoliach wzrosła podaż stosunkowo tanich lokali. W Trójmieście wprowadzone w marcu do sprzedaży mieszkania kosztowały średnio 14 tys. zł za mkw., a we Wrocławiu - 12,5 tys. zł za metr – podaje Marek Wielgo.

Jak dodaje, marzec był siódmym miesiącem z rzędu, w którym nie wzrosła średnia cena mkw. mieszkań oferowanych przez deweloperów w Krakowie (16,5 tys. zł/mkw.). - W Łodzi (ok. 11,5 tys. zł/m kw.) seria bez podwyżek trwa już szósty miesiąc, zaś czwarty w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,1 tys. zł/mkw.) – podaje Marek Wielgo. - Poziom z lutego utrzymała średnia cena mkw. nowych mieszkań w Poznaniu (ok. 13,4 tys. zł/mkw.), gdzie po jednorazowej zwyżce w styczniu o 1 proc. rynek wrócił do stabilizacji.