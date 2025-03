- Certyfikowany budynek to zysk z czynszów większy o nawet 8,5 proc. w Warszawie – oznajmia firma doradcza CBRE. W Europie dodatkowy zysk względem nieruchomości bez certyfikatów to średnio 4,9 proc.

Jednak o certyfikaty potwierdzające spełnianie warunków zrównoważonego rozwoju budynków inwestorzy i właściciele starają się nie od dziś. Dla nowych inwestycji to wręcz oczywistość. Same certyfikaty mają różne poziomy oceny – dziś gra toczy się właśnie nie o sam certyfikat, co jego jak najwyższy poziom.