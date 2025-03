W ciągu trzech miesięcy mieszkania podrożały w ośmiu dzielnicach Warszawy, w dziewięciu potaniały, w jednej pozostały bez zmian (Mokotów, 19 047 zł/mkw.). Najbardziej podrożały lokale z drugiej ręki we Włochach ( (1,46 proc.), gdzie metr mieszkania jest wyceniany na 16 600 zł. Najbardziej potaniały mieszkania na Pradze-Północ (2,77 proc.), gdzie przeciętna cena ofertowa mkw. wynosi 17 529 zł. Jednocześnie Pragę- Północ wyprzedziła Ochota (18 095 zł) po podwyżce o 0,63 proc.

Kraków. Tanieją Grzegórzki

Jak mówią autorzy raportu, ceny mieszkań w dzielnicach Krakowa są nieco bardziej wyrównane niż w Warszawie. Najdroższe lokale są na Starym Mieście (20 695 zł/mkw.). Na Grzegórzkach jest to (18 909 zł), na Krowodrzy (17 652 zł). - Ceny powyżej 17 tys. zł za metr notują także Zwierzyniec i Podgórze. Tańsze dzielnice w Krakowie to te ze stawką poniżej 14 tys. zł za metr mieszkania – wskazują analitycy. - Tak jest w przypadku Mistrzejowic, Swoszowic czy Wzgórz Krzesławickich.

Nowa Huta to najtańsza dzielnica Krakowa spośród zestawionych w raporcie. Ofertowa cena mkw. lokalu to równe 13 tys. zł.

- Powiększa się różnica między dwiema najdroższymi dzielnicami Krakowa. W porównaniu z poprzednim okresem mieszkania na Starym Mieście podrożały o 3,47 proc., do 20 695 zł, a w drugich z zestawienia Grzegórzkach potaniały o 4,82 proc., do 18 909 zł – czytamy w raporcie. - Wzgórza Krzesławickie odnotowały wzrost cen o 1,01 proc., a Nowa Huta spadek o 0,25 proc. – to najtańsza dzielnica w Krakowie. Na 18 analizowanych dzielnic Krakowa w siedmiu mieszkania zdrożały, w dziesięciu potaniały, a w jednej nie zmieniły się (Zwierzyniec, 17 500 zł/mkw.).

Wrocław. Nieco droższe Krzyki

We Wrocławiu średnie ceny mkw. mieszkań z drugiej ręki wahają się od 12 500 zł w dzielnicy Fabryczna do 15 510 zł na Starym Mieście. W Śródmieściu przeciętne ceny ofertowe to 14 171 zł za mkw., a na Psim Polu 13 110 zł, na Krzykach 12 947 zł.