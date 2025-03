System Arche, czyli większość pokoi w waszych hotelach należy do inwestorów, którzy partycypują w zyskach obiektów. Nad rynkiem szeroko rozumianego condo znów zbierają się czarne chmury: znów słyszymy, że jakaś inwestycja jest wstrzymana, ktoś zalega inwestorom z wypłatami…

Wcale się nie dziwię, że się pojawiają takie doniesienia, ja nigdy bym nie obiecywał inwestorom takich warunków, jak podawane. Generalnie jest problem z edukacją ekonomiczną i finansową, szkoła tego nie robi, więc co jakiś czas wracają piramidy finansowe. My z inwestorami traktujemy się po partnersku, umawiamy się na 5 proc. rocznie stałego zwrotu z inwestycji netto – z tym czujemy się komfortowo. Zapłaciliśmy nawet w trudnym roku pandemii. Dodatkowo dzielimy się zyskami generowanymi przez cały obiekt, a więc restauracje, sale konferencyjne, spa itd. Każdy inwestor ma dostęp do wyników, jesteśmy transparentni. Mamy zarówno dużą grupę stałych inwestorów, jak też nowych, zainteresowanych regularnym pasywnym dochodem. W październiku 2024 sprzedaliśmy off market cały hotel w Krakowie, którego planowane oddanie do użytkowania jest w 2026 roku. System Arche to już około 2 tys. osób, które posiadają około 3 tys. pokoi. W 2024 r. wypłaciliśmy inwestorom ponad 56 mln zł. Nasze hotele przyjęły ponad milion gości i obsłużyły prawie 5 tys. imprez i wydarzeń.

Byliście również deweloperem mieszkaniowym. Ograniczacie ten biznes?

Tak, zmniejszamy obecność, ale nie wygaszamy. Po pierwsze, to wciąż dość szybkie pieniądze, a po drugie, to znów pewna misja i uzupełnienie naszego biznesu. Aktualnie pracujemy nad zakupem dwóch projektów obejmujących całe zdegradowane kwartały miejskie – nie mogę na tym etapie niczego ujawnić. Chcemy realizować inwestycje wielofunkcyjne, w tym mieszkaniówkę. Chcemy przywrócić te tereny społeczności. Będziemy zatem korzystać z dotychczasowych doświadczeń – rewitalizacji, łączenia historycznych zabudowań z nowymi – ale na większą skalę. To ze zderzenia tych światów powstają wyjątkowe projekty.

Tu zresztą też przydałaby się deregulacja. W miastach mamy dużo pustostanów, starych kamienic, terenów poprzemysłowych. Wystarczyłoby uprościć procedury, by przedsiębiorcy chcieli wchodzić w projekty rewitalizacyjne.