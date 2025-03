Inwestycje w nieruchomości komercyjne bierze pod lupę EY. Z raportu „The Polish Real Estate Guide 2025”, którego wnioski publikujemy jako pierwsi, wynika, że wartość transakcji w Polsce w 2024 r. wyniosła 4,8 mld euro. W 2023 r. było to 2,1 mld euro, w 2022 r. inwestorzy ulokowali 5,8 mld euro. Po słabszym roku polski rynek odbija. Wartość inwestycji w nieruchomości wzrosła rok do roku o 130 proc., a liczba transakcji o 46 proc. EY wskazuje, że ożywienie inwestycyjne nastąpiło głównie w IV kwartale ub.r., kiedy to zainwestowano 2,3 mld euro.

Gigantyczne transakcje na polskim rynku nieruchomości

– Wzrost średniej wartości transakcji odzwierciedla poprawę nastrojów inwestorów, szczególnie z krajów europejskich, których udział w transakcjach przekroczył 50 proc. – wskazuje Anna Kicińska, partnerka EY, liderka grupy rynku nieruchomości. – To potwierdza, że Polska utrzymuje atrakcyjność inwestycyjną. Jest postrzegana jako rynek dojrzały, stabilny i rozwinięty – dodaje. Ubiegłoroczne transakcje zostały zdominowane przez rynki biurowy i handlowy. Za rekordową cenę 280 mln euro (ponad 1,2 mld zł) spółka Ghelamco sprzedała biurowiec UNIT przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie szwedzkiemu funduszowi Eastnine AB. Właścicieli zmieniły też centrum handlowe Silesia City Center w Katowicach (galerię za 405 mln euro – ponad 1,7 mld zł – kupił fundusz NEPI Rockcastle) i Magnolia Park we Wrocławiu (373 mln euro, ok. 1,6 mld zł. Inwestorem jest też NEPI Rockcastle).

Analitycy EY zwracają uwagę także na PRS (Private Rented Sector – najem instytucjonalny mieszkań). – W 2025 roku wzrośnie zainteresowanie inwestorów nieruchomościami o wysokim standardzie i PRS – przewiduje Anna Kicińska. Dodaje, że inwestorzy poszukują stabilnych i długoterminowych inwestycji.

Autorzy raportu EY podnoszą też, że przy podejmowaniu decyzji o realizacji inwestycji czy zakupie nieruchomości ważne jest spełnianie wymogów ESG (Environmental, Social and Governance: ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny). „Dla deweloperów i inwestorów, ale też dla banków finansujących nieruchomości oraz dla ich użytkowników kluczowe są działania w kierunku zeroemisyjności” – wskazują eksperci.