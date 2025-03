Z kolei prelegentem podczas pierwszego panelu plenarnego Logistic Forum, z międzynarodową obsadą, będzie Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. – Udział Łodzi w MIPIM to kluczowy krok w promocji potencjału inwestycyjnego, który niesie ze sobą budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego – mówi Aleksandra Stańczyk z biura prasowego łódzkiego ratusza. – Inwestycje związane z CPK, w tym przede wszystkim Kolej Dużych Prędkości, mają szansę przekształcić rynek nieruchomości w mieście, przyciągając nowych inwestorów oraz stymulując rozwój istniejących projektów – dodaje. Łódź zaprezentuje w Cannes 23 oferty nieruchomości, w tym 10, których właścicielem jest miasto. W tym roku Łódź wystąpi na targach z czterema partnerami.

Warszawa to naturalnie największy w Polsce rynek nieruchomości – mieszkaniowych i komercyjnych. – Na naszym stoisku odbędzie się otwarte spotkanie biznesowe pt. „Building the future together. Towards Warsaw’s New Urban Strategy”, podczas którego zaprezentujemy kluczowe inwestycje miasta, prace nad strategią Warszawa 2040+ oraz planem ogólnym. Jak co roku, odbędzie się także spotkanie sieciujące dla wszystkich zainteresowanych inwestycjami w stolicy, a także do przyjaciół miasta. Zazwyczaj uczestniczy w nim kilkaset osób – mówi Monika Beuth, rzeczniczka prasowa stołecznego urzędu miasta.

Warszawa będzie promować sześć działek inwestycyjnych, a także prezentować zrealizowane i planowane projekty w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym podziemny parking pod placem Powstańców Warszawy, który zostanie uruchomiony w tym miesiącu. – Prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy podczas targów MIPIM odbywa się we współpracy miasta i 10 partnerów.

Oferta i rankingi

Wrocław jedzie na MIPIM z około 30 obszarami inwestycyjnymi z przeznaczeniem pod usługi, aktywność gospodarczą, zabudowę wielorodzinną – oferta obejmuje także kamienice do rewitalizacji.

– Ten przegląd to wskazanie pewnych miejskich priorytetów, zachęcających do przyjazdu oraz do zapoznania się z całą wrocławską ofertą. W tym roku wzmacnia ją dodatkowo widoczność Wrocławia podczas gali nagród raportu fDI Inteligence, przygotowywanego corocznie przez „Financial Times”. W najnowszej edycji „European Cities & Regions of the Future 2025” Wrocław został ponownie ogłoszony najlepszym europejskim miastem przyszłości (kategoria dla miast średnich, 200–750 tys. mieszkańców, wyprzedzając m.in. Zurych i Wilno. Wrocław został uznany także za najlepszą lokalizację dla biznesu oraz za miasto z najlepiej rokującym kapitałem ludzkim oraz za najlepsze miasto do życia – komentuje Michał Guz z wrocławskiego magistratu.