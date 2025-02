Dobry klimat dla biznesu

- To nie przypadek, że nasze największe budowy prowadzimy we Wrocławiu. Każdą decyzję inwestycyjną poprzedza praca zespołu analitycznego, który ocenia Wrocław bardzo pozytywnie – powiedział Grzegorz Tomaszewski, prezes zarządu PFR Nieruchomości. - Dostrzegamy dobry klimat dla biznesu, napływ kapitału i przyrost miejsc pracy. Dla ludzi, którzy zwiążą się z miastem zawodowo konieczne są miejsca do mieszkania. A że nowe pokolenia podchodzą do kariery bardziej „dynamicznie” – idealnym rozwiązaniem są mieszkania na wynajem, które dają poczucie stabilności i elastyczności jednocześnie – komentuje.

PFR Nieruchomości mieszkania na wynajem we Wrocławiu oferuje od 2016 roku. Lokale mają różne adresy (apartamenty przy ul. Dąbrowskiego, nowe mieszkania przy Kolejowej, osiedle przy Zakładowej, blisko terenów zielonych nad Odrą).

- Wszystkie mieszkania są oferowane w formule najmu Instytucjonalnego. Oznacza to, że czas trwania umowy może być różny, jest też możliwość mieszkania ze zwierzętami – mówią przedstawiciele PFR Nieruchomości.

Spółka w mieszkania na wynajem inwestuje w całej Polsce od ponad dziesięciu lat. Zarządza dwoma funduszami inwestycyjnymi, w ramach, których powstało ponad 7,2 tys. mieszkań na wynajem.