Resort rozwoju i technologii nie zamierza ani podwyższać składki na DFG, ani wprowadzać zmian w kwestii finansowania Portalu DOM. Z uwagi na posiadane szacunki dotyczące kosztów utrzymania portalu ministerstwo nie zgadza się z obawami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że mogłoby to zagrozić płynności Funduszu. W ocenie ministerstwa będzie to kolejne narzędzie ochrony nabywców mieszkań.

Przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny wyższe są ceny mieszkań

W ocenie dr Agnieszki Grabowskiej-Toś, radczyni prawnej z Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś specjalizującej się w obsłudze inwestycji deweloperskich, na problem finansowania portalu z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego należy spojrzeć z perspektywy kupujących, którzy zapewne woleliby, aby środki wpłacane przez deweloperów były gromadzone wyłącznie na cel, któremu mają z założenia służyć.

– Jeśli są obawy co do różnic między możliwymi zobowiązaniami a faktycznymi kwotami wpłaconymi dotychczas do DFG, to rzeczywiście rodzi się pytanie o zasadność wprowadzenia zasady finansowania portalu DOM ze środków DFG, a nie np. ze środków państwa – mówi dr Agnieszka Grabowska-Toś, podkreślając jednak, że w jej ocenie wprowadzone w ustawie zabezpieczenia dotyczące środków osób kupujących mieszkania są wystarczające. I potwierdza to konkretnym przepisem.

– Ustawa deweloperska w art. 47 ust. 4 przewiduje, że w przypadku niedoboru środków w funduszu niezbędnych do jego właściwego funkcjonowania, w tym realizacji wypłat środków na rzecz nabywców, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może udzielić DFG zwrotnego finansowania na warunkach odpowiadających stopie oprocentowania lokat uzyskiwanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w danym okresie przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i płynności środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – tłumaczy mec. Agnieszka Grabowska-Toś.