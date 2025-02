Plan mieszkaniowy dla Barcelony

Czytaj więcej Biznes Portugalia walczy z kryzysem mieszkaniowym. Powstanie 59 tys. nowych mieszkań Rząd Portugalii uruchomił z budżetu drugi pakiet 2 mld na budowę 33 tys. mieszkań do 2030 r. dla najbardziej potrzebujących rodzin. Z pierwszego na ponad 2 mld euro powstanie do 2026 r. 26 tys. mieszkań.

Protesty lokatorów w Barcelonie

W Barcelonie cierpiącej na brak mieszkań z powodu napływu turystów zaczęło dochodzić do demonstracji.

5 listopada przed Casa Orsola zgromadziło się co najmniej 22 tys. ludzi. Podczas styczniowej gali wręczania nagród filmowych jeden z wyróżnionych aktorów wezwał publiczność do poparcia protestów lokatorów Casa Orsola.

Właściciel budynku uzyskał w sądzie eksmisję nauczyciela z rodziną. Nie doszło do niej, bo uniemożliwił to tłum demonstrantów przed domem. Mieszkańcy spornego budynku mieli też poparcie związku zawodowego lokatorów Sindicat de Llogateres, który uznał zniesienie groźby eksmisji za „zwycięstwo ruchu mieszkaniowego i wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego”. Związek wezwał też do poparcia dla innych walczących o dach nad głową w Barcelonie.

Plaga mieszkań dla turystów

Rzecznik organizacji lokatorów, Enric Aragonés, wyjaśnił na konferencji prasowej, że przypadek Casa Orsola jest jak latarnia morska, która rzuca więcej światła na wspólny problem miasta.

Zapytany, ile budynków może znaleźć się w podobnej sytuacji, odpowiedział, że tylko w dzielnicy Eixample może ich być 44, a jeśli ratusz zniesie ograniczenie budowy 30 proc. mieszkań socjalnych w każdej nowej inwestycji, to ich liczba może dojść do 3900. Problemem tej dzielnicy jest też to, że 30 proc. budynków mieszkalnych ma pojedynczych właścicieli, którzy mogą chcieć pozbyć się lokatorów, a ich mieszkania wynajmować turystom.