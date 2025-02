W styczniu w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali 3 tys. mieszkań – wynika ze wstępnego monitoringu Otodom Analytics. Ostateczny wynik będzie prawdopodobnie bliższy 2,8 tys. To poziom zbliżony do obserwowanych w ostatnich miesiącach 2024 r. – mimo kampanii marketingowych i promocyjnych stosowanych przez deweloperów. W otoczeniu wysokich stóp procentowych utrudniony dostęp do kredytów i wysokie ceny mieszkań robią swoje.

Z danych Otodom Analytics wynika, że po grudniowym wyjątku wróciła tendencja, że firmy wprowadziły na rynek więcej lokali niż w tym czasie sprzedały – w styczniu było to 3,8 tys. mieszkań.

- Bezpośrednim skutkiem przewagi bieżącej podaży nad popytem jest nowy rekord liczby lokali oferowanych przez deweloperów na siedmiu największych rynkach. Na koniec stycznia oferta przekroczyła 57 tys. mieszkań. Doliczając mieszkania oferowane w aglomeracjach największych miast – mowa o ponad 73 tys. – mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka ds. badań rynku w Otodom Analytics.