Jak wynika z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar – oferta w stolicy zwiększyła z 17,9 tys. do 19,6 tys., czyli o 9 proc. - W pozostałych metropoliach było podobnie. Adradar podaje, że w styczniu liczba unikatowych ofert mieszkań na rynku wtórnym wzrosła o 9 proc. także w Krakowie (do 10,2 tys. lokali) i Katowicach (2,4 tys.), o 6 proc. we Wrocławiu (11,1 tys.), o 10 proc. w Trójmieście (9,7 tys.) i Łodzi (5,7 tys.) i aż o 11 proc. w Poznaniu (4,2 tys.).

Z danych Adradar wynika, że pod koniec stycznia w całym kraju było ok. 161,5 tys. unikatowych ofert sprzedaży mieszkań, to o ponad 8 proc. więcej niż w końcówce ubiegłego roku. - Jednak w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku ich liczba jest większa aż o ok. 23 proc. – podkreśla Marek Wielgo.

Ekspert zaznacza, że w styczniu z rynku wtórnego wycofano tylko 22 tys. ofert, czyli aż o jedną trzecią mniej niż w grudniu. - Może to świadczyć o spadku popytu na mieszkania z drugiej ręki, co w styczniu jest zjawiskiem normalnym – wyjaśnia. - Pamiętajmy jednak, że część lokali sprzedający wycofują z rynku, np. ze względu na brak zainteresowania ofertą albo zmianę planów. Z drugiej strony na rynku wtórnym pojawiło się 34,5 tys. mieszkań, czyli aż o 44 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. - To podażowe ożywienie pojawia się każdego roku po grudniowym spowolnieniu – mówi Marek Wielgo.

Foto: mat.prasowe

Rynek pierwotny i rynek wtórny. Gdzie mieszkania są droższe

Zdaniem eksperta portalu GetHome.pl w ofercie deweloperów jest tak dużo mieszkań, że sprzedający lokale używane nie mają argumentów, by ceny podwyższać. - Prędzej będą musieli spuścić z tonu, bo poprawa dostępności kredytów nie nastąpi szybko - komentuje Marek Wielgo.