Ale kto powiedział, że podatek katastralny musi obejmować pierwszą nieruchomość? W Polsce brakuje poważnej dyskusji na ten temat. Każdy, kto ośmieli się wypowiedzieć słowa „podatek katastralny”, wystawia się na ostrzał i hejt. I co najzabawniejsze, krytyka pomysłu wprowadzenia podatku katastralnego pojawia się, zanim ktokolwiek przedstawi jakiekolwiek konkretne propozycje. Co więcej, zanim ktokolwiek zdąży wspomnieć, że taki podatek można wprowadzić na różne sposoby i że może on zastąpić różne nietypowe opłaty, takie jak wspomniana wcześniej opłata planistyczna. Są to po prostu dyskusje o niczym. Burza w szklance wody.

Wróćmy jeszcze do cen. Jak pana zdaniem będą się zachowywać w tym roku?

Jeśli rząd nie wprowadzi jakiegoś szalonego programu dopłat do kredytów czy czynszów albo innego kontrowersyjnego rozwiązania, a w naszej gospodarce i otoczeniu politycznym nie wydarzy się nic niepokojącego, to w obecnych warunkach trudno dostrzec impuls do wzrostu cen mieszkań na skalę ogólnokrajową.

Rynek mieszkaniowy to przede wszystkim zjawisko lokalne – trudno wyobrazić sobie sytuację, że ktoś mieszka w Wałbrzychu, a pracuje w Szczecinie – chyba że online, ale to inna kwestia. Nie zapominajmy, że są regiony, z których ludzie masowo wyjeżdżają. Zamykane są zakłady pracy, a do tego dochodzą takie czynniki, jak niekorzystna demografia czy migracje wewnętrzne.

W niektórych dużych miastach, gdzie koncentruje się ludność i miejsca pracy, ceny nieruchomości mogą rosnąć. Natomiast w mniejszych miejscowościach, które borykają się z odpływem mieszkańców, ceny prawdopodobnie będą spadać. Z tego powodu rynki mieszkaniowe zaczynają się wyraźnie polaryzować.

Będą lokalizacje i nieruchomości tracące na wartości, ale także takie, które zyskają. Ważnym czynnikiem są „mikrolokalizacje” – np. miejsca, w których zamknięcie lub otwarcie dużego zakładu pracy prowadzi do znacznych zmian cen nieruchomości. Są też atrakcyjne lokalizacje turystyczne, które rządzą się swoimi prawami.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystko wskazuje, że w najbliższym czasie rynek mieszkań będzie się stabilizował, choć z dużymi różnicami w zależności od lokalizacji. W dalszej perspektywie oczywiście coraz większe znaczenie będzie miała demografia.

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce, by ceny mieszkań były jawne. Dziś przy wielu ofertach widnieje: „zapytaj dewelopera”. Ma powstać ustawa, która zmusi deweloperów do podawania cen w ogłoszeniach.

Z punktu widzenia potencjalnych kupujących minister Pełczyńska ma rację – ceny mieszkań powinny być jawne. Ukrywanie ich to sposób deweloperów na wyłudzanie danych osobowych. Klient dzwoni, pyta o cenę mieszkania, a wtedy sprzedawca może wypytać o różne szczegóły, „złowić” go i zatrzymać w systemie. Prawo na to pozwala, więc deweloperzy z tego korzystają. Dlaczego mieliby tego nie robić?

Warto też przypomnieć, że zarówno obecny, jak i poprzedni rząd zapowiadały utworzenie portalu z cenami transakcyjnymi mieszkań. I co? I nic. Dane o transakcjach faktycznie zbierają powiaty, ale ich pozyskanie to droga przez mękę. Aktualność tych informacji bywa różna, a rząd przez rok nie zdołał stworzyć portalu cen transakcyjnych, który mógłby ułatwić życie wszystkim zainteresowanym. Z pewnością szybka i łatwo dostępna informacja o cenach transakcyjnych byłaby szczególnie przydatna dla osób, które nie zajmują się profesjonalnie ani kupnem, ani sprzedażą nieruchomości.