Jak dodaje, dla kupujących może to być dobry czas na transakcję: mają w czym wybierać, mogą negocjować rabaty. - W miarę upływu czasu oferta będzie mniejsza, podobnie jak zniżki – oceniają eksperci serwisu.

Powodów jest kilka. Robert Chojnacki podkreśla, że wyjaśniła się sprawa dopłat do kredytów „Na start”. – Osoby mające zdolność kredytową już nie czekają na tanie kredyty i podejmują decyzje o zakupie mieszkania. Wykorzystują promocje i rabaty, choć często oznacza to wybór mniejszych mieszkań w mniej atrakcyjnych lokalizacjach – zauważa Chojnacki. - Mimo to wolą spłacać własny kredyt niż finansować raty właściciela wynajmowanego mieszkania. W końcu wynajem to często nic innego, jak spłata kredytu właściciela nieruchomości.

Po drugie, jak mówi Robert Chojnacki, w ostatnich tygodniach spadło oprocentowanie kredytów hipotecznych – z ok. 8 proc. do 7,3 proc. - Ten spadek zwiększa zdolność nabywczą kupujących i motywuje do działania – ocenia założyciel portalu. - Podsumowując, sprzedaż będzie stopniowo rosnąć.

Czy ceny mieszkań pójdą w górę? - Na razie nie, ale za kilka miesięcy taki scenariusz jest moim zdaniem bardzo prawdopodobny. Wszystko zależy od tego, czy deweloperzy wprowadzą na rynek nowe osiedla i czy inwestorzy uwierzą w dalszy wzrost cen – wyjaśnia Robert Chojnacki.

Ewa Palus, główna analityczka REDNET Property Group, zaznacza, że oferta mieszkań jest wciąż duża. – A deweloperzy są jeszcze skłonni do udzielania rabatów – potwierdza. - Ale już w mniejszej skali niż trzy miesiące temu.