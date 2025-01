Prezes Bubiel nie zapomina o inwestycyjnym ryzyku, które ocenia jednak jako „mniej prawdopodobne”. – To spadek popytu na najem wskutek zakończenia wojny w Ukrainie i powrotu uchodźców do kraju, a także bardziej dynamiczne spadki cen lokali – wskazuje. – Nawet jeśli inwestor kupi lokal w atrakcyjnej cenie, to po roku, dwóch latach jego wartość będzie mniejsza.

Doradca rynku Tomasz Lebiedź potwierdza: wysokie ceny mieszkań w połączeniu z wysokimi odsetkami kredytów uniemożliwiają sporej grupie ludzi zakup mieszkania.

– Dotyczy to osób o niskich dochodach, ale też tych o relatywnie wysokich, wykonujących zajęcia, co do których regularności i trwałości banki mają duże wątpliwości – wyjaśnia. – A przecież w poszukiwaniu nauki lub pracy często przenosimy się do odległej miejscowości, musimy więc znaleźć jakieś mieszkanie. Skoro nie mamy pieniędzy i nikt nam nie chce pożyczyć, to musimy zostać najemcą. Jeśli ziści się zapowiedź nieobniżania stóp procentowych przez cały 2025 r., to będzie to impuls wspierający zainteresowanie wynajmem. Na tym rynku jest jednak wiele rzeczy, które trudno przewidzieć i na które nie mamy wpływu. Jakie będą losy wojny w Ukrainie? Czy zostanie zawarty pokój? Czy Ukraińcy będą wracać do siebie? Czy może będą wyjeżdżać z Polski do innych państw? No i nie zapominajmy o lokalności rynków. Przecież już dziś widzimy zamykane zakłady. Słyszymy zapowiedzi zamykania kolejnych. I o ile zamknięcie w wielkim mieście zakładu zatrudniającego 1 tys. osób nie ma większego znaczenia dla rynku nieruchomości, o tyle w kilkudziesięciotysięcznych miastach to znaczenie jest już duże.

Zwiększonego zainteresowania najmem w najbliższym czasie nie spodziewa się Krzysztof Kabaj, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). – Osoby, które czekały na dopłaty do kredytów, musiały zweryfikować plany mniej więcej już w okresie wakacji, kiedy było już wiadomo, że programu dopłat prędko nie będzie – zauważa. – Ze względu na najem studencki wzmożony ruch na rynku najmu nastąpi w okresie wakacji i we wrześniu, ale żadnych zaskoczeń i odstępstw od normy nie przewiduję – zaznacza.

Ekspert PFRN ocenia, że ten rok może jednak nieco poprawić sytuację inwestorów. – Spodziewana jest delikatna korekta cen mieszkań. Oferta lokali jest duża. Ich właściciele muszą ze sobą konkurować. Powiększa się pole do negocjacji – wyjaśnia. – Z ceny zejdzie ten sprzedający, któremu bardziej zależy na transakcji – mówi.