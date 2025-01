W dwóch dwusegmentowych budynkach deweloper, spółka Atal, zaplanował 204 mieszkania o powierzchni od 32 - 106 mkw. – od kawalerek po lokale czteropokojowe.

Lokale użytkowe na łódzkim osiedlu

Do mieszkań na parterze będą przypisane ogródki. Ceny lokali w stanie deweloperskim wahają się od 9,4 tys. do 11,7 tys. zł za mkw. Firma oferuje też cztery pakiety wykończenia mieszkań pod klucz. Różnią się one standardem i rodzajem materiałów wykończeniowych.

W parterach budynków zaplanowano 15 lokali usługowych. – Na osiedlu powstanie także 24-metrowy budynek, który zostanie przekazany mieszkańcom – mówią przedstawiciele dewelopera. - Ważnym elementem inwestycji jest rewitalizacja zaniedbanego parku na rogu ulic Hipotecznej i Srebrnej. Stanie się on strefą rekreacyjną dla mieszkańców. Prace obejmą nowe nasadzenia, pielęgnację istniejącej zieleni, powstaną alejki spacerowe i plac zabaw – zapowiadają.

Deweloper zwraca też uwagę na bliskość terenów zielonych, w tym Parku Julianowskiego.