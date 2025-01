Sąd zauważył, że w spornej sprawie niezwykle ważna jest definicja obszaru oddziaływania obiektu – art. 3 pkt 20 prawa budowlanego. Status strony w postępowaniu o pozwolenia na budowę mają bowiem właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W obowiązującym stanie prawnym obszarem oddziaływania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

W takim kształcie definicja obowiązuje od 19 września 2020 r., kiedy to weszły w życie przepisy zastępujące „ograniczenia w zagospodarowaniu terenu” – „ograniczeniami w zabudowie terenu”. A zdaniem WSA „ograniczeń w zabudowie terenu” nie sposób odnieść do nieruchomości lokalowej. Okoliczność, że lokal sąsiaduje bezpośrednio z lokalem inwestycyjnym, nie wystarcza do uznania, że jego właścicielom przysługuje status strony w świetle art. 3 pkt 20 prawa budowlanego. Bliskość nieruchomości lokalowych nie jest przesądzająca.

Członek wspólnoty jako strona postępowania

Sąd zgodził się, że samodzielna reprezentacja indywidualnego interesu właściciela – członka wspólnoty mieszkaniowej – jest swoistym wyjątkiem od zasady reprezentowania interesu wszystkich członków przez wspólnotę mieszkaniową jako podmiot zbiorowy. Rozwiązanie takie jest przejawem zasady szybkości postępowania, zaś wspomniany wyjątek wymaga szczególnego uzasadnienia, którego na gruncie rozpoznawanej sprawy nie udało się wykazać.

Jak przypomniał sąd, w postępowaniu administracyjnym do reprezentowania interesu podmiotu zbiorowego – ogółu właścicieli odrębnych lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową – co do zasady legitymację ma wspólnota mieszkaniowa, a nie poszczególni członkowie tej wspólnoty. Członek wspólnoty niezależnie od niej może występować jako strona postępowania tylko w wyjątkowych sytuacjach. Może to mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy wykaże on swój indywidualny, własny interes.

WSA przyznał co prawda, że ogólne założenie, iż stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę powinien być właściciel mieszkania, który nie zgadza się na inwestycję w innym „nad jego głową”, może wydawać się rozsądne. Zwłaszcza gdy prezentuje w tym zakresie inne stanowisko niż wspólnota mieszkaniowa. Niemniej w ocenie sądu z woli ustawodawcy takie założenie bez wykazania indywidualnego interesu prawnego nie może zostać zrealizowane w obowiązującym stanie prawnym. Wyrok prawomocny.