Globalworth Poland to jeden z największych w Polsce właścicieli i zarządców nieruchomości biurowych. Niedawno ruszyliście z marką Ace of Space oferującą powierzchnie elastyczne, które kiedyś były swego rodzaju nowinką, modą – ale w ostatnich latach przechodzą do biurowego mainstreamu. Czym dokładnie jest oferta Ace of Space, do kogo jest skierowana?

Ace of Space to nasza nowa linia biznesowa, ale to bardziej sformalizowanie i skomercjalizowanie tego, co robimy już od kilku lat na rynku powierzchni elastycznych.

Reklama

Elastyczne przestrzenie biurowe, coworkingowe, fleksy dla niektórych mogą wciąż brzmieć jak nowość, ale mają długą historię. Pierwsze coworki powstały prawie 20 lat temu w San Francisco, a w Polsce taka przestrzeń pojawiła się już w 2008 r. w Warszawie.

Z naszego punktu widzenia to rozwinięcie oferty najmu klasycznego. Pandemia zintensyfikowała trendy widoczne już wcześniej na rynku powierzchni biurowych, wprowadziła dużą niepewność firm co do tego, jak ich biznes będzie się rozwijać i jak zarządzić pracą hybrydową, jaka będzie reakcja pracowników na ustalenia co do pracy w biurze i z domu. Jaki model jest optymalny dla firm i najzdrowszy dla pracowników? Ilu pytanych, tyle odpowiedzi.

Pracodawcy zastanawiali się, czy jeśli przed 2020 r. mieli 300 biurek, to czy za dwa lata będą potrzebować 200 czy 400. Stąd wzrost oferty powierzchni elastycznych na rynku.

Jest też jeszcze jeden aspekt. W części naszych budynków w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku funkcjonowali zewnętrzni operatorzy powierzchni elastycznych, które musieliśmy lub chcieliśmy przejąć i zrestrukturyzować.