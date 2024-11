Deweloperski Fundusz Gwarancyjny rozpoczął efektywnie działalność 1 lipca 2022 r. W powszechnej świadomości jest to ochrona konsumentów przed skutkami bankructwa firm deweloperskich. To jednak duże uproszczenie, ponieważ przesłanek do ubiegania się o zwrot wpłaconych deweloperowi pieniędzy jest znacznie więcej.

Pierwsze pieniądze z funduszu już popłynęły do konsumentów. O jakich kwotach mowa i jakich przypadkach?

Pierwsze cztery przypadki wypłat z DFG

Przypomnijmy, że mieszkania z inwestycji, których sprzedaż rozpoczęła się przed 1 lipca 2022 r., objęte były dwuletnią karencją (stąd sztuczny skok podaży szczególnie w czerwcu 2022 r.). Od 1 lipca br. już wszystkie mieszkania i domy z rynku pierwotnego objęte są obowiązkowo ochroną DFG.

Ile pieniędzy wpłynęło do funduszu dotychczas? Jak informuje Damian Ziąber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (jest operatorem DFG), od lipca 2022 r. do września 2024 r. na rachunku DFG zgromadzono 95,3 mln zł.