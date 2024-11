Takie określenie budowli skutkowało dużymi obawami o to, czy budowlami nie staną się np. panele fotowoltaiczne czy części techniczne elektrowni wiatrowych – są to przecież urządzenia niezbędne do tego, by obiekty ujęte w lit. b mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Tym jest przecież stanowienie podstawy pod określone urządzenia.

Komisja dostrzegając ten problem dokonała drobnej korekty w trzeciej kategorii budowli i wskazała, że budowlami będą tylko te urządzenia techniczne, które są bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektami wymienionymi w lit a (usunięto literę b). Wyeliminowało to ryzyko opodatkowania wspomnianych elementów farm fotowoltaicznych czy elektrowni wiatrowych.

Inne kwestie nie zostały jednak przez Komisję zaadresowane. W ustawie wciąż można więc znaleźć wiele problematycznych obszarów. Ot dość wspomnieć, że każdy obiekt, który ma być budowlą musi być zgodnie z ustawą wzniesiony w wyniku robót budowlanych. A czym są „roboty budowlane”? Projekt ustawy wskazuje, że są to m.in. prace polegające na montażu, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Problem jednak polega na tym, że gdy sięgnąć do Prawa budowlanego, to już w pierwszym przepisie tej ustawy wskazuje się, że normuje ona działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów. Nie wspomina więc o montażu. Powstaje więc pytanie jak te przepisy winni stosować podatnicy, skoro wbrew założeniu projektowanej ustawy Prawa budowlanego nie stosuje się do montażu.

Innym ciekawym przykładem problemów z projektem ustawy jest kwestia zwolnienia z opodatkowania infrastruktury portowej – choć docelowo ustawa miała dążyć do zachowania neutralności regulacji, z jakiegoś względu ustawodawca zdecydował się ograniczyć dotychczasowe zwolnienie dla takiej infrastruktury jedynie do portów morskich. Obecnie ze zwolnienia mogły też korzystać elementy infrastruktury portów rzecznych, co w ostatnim czasie potwierdzał w swoim orzecznictwie Naczelny Sąd Administracyjny.

Czy Sejm zdąży uchwalić nowe przepisy?

Projekt ustawy będzie procedowany przez Sejm na kolejnym posiedzeniu w dniach 19-21 listopada. Wydaje się, że ustawa powinna zostać wówczas uchwalona i przekazana do Senatu.

Warto jednak pamiętać, że aby proponowane przepisy weszły w życie, uchwalona ustawa, podpisana przez prezydenta, musi zostać opublikowana do końca listopada. Czasu pozostało więc naprawdę niewiele.