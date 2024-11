Adam Czerniak, profesor SGH, ekspert i komentator, a do niedawna dyrektor ds. badań i główny analityk Polityki Insight, został powołany przez szefową Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na stanowisko zastępcy prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości – podmiotu m.in. zarządzającego szeroko rozumianymi państwowymi gruntami oraz odpowiedzialnego za Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Krajowy Zasób Nieruchomości zapowiada nowe otwarcie w mieszkalnictwie

„Wspólnie z prezesem Łukasz Bałajewicz chcemy rozwinąć pełny potencjał tej instytucji. Chcemy podnieść efektywność zarządzania państwowymi nieruchomościami, aby zwiększyć dostępność mieszkań dla Polek i Polaków. Plany i pomysły, jak to osiągnąć, mam bardzo ambitne. W nowej funkcji będę próbował moją teoretyczną wiedzę oraz wnioski i rekomendacje z prowadzonych badań przekuć w praktyczne rozwiązania, które pomogą zmienić nasze mieszkalnictwo na lepsze” – napisał Czerniak na LinkedIn. „Przy tak rozdrobnionej wiedzy na temat polskiego mieszkalnictwa i przy tak rozproszonych procesach decyzyjnych sukces możemy odnieść jedynie działając wspólnie. Nie wszystko uda się zrobić od razu, a z niektórych planów pewnie będę musiał zrezygnować ze względu na nieprzewidziane okoliczności i uwarunkowania. Najpierw chcemy zbudować wiedzę, na niej oprzeć strategię i potem dopiero zacząć komunikować, co dokładnie zamierzamy zrobić. To zajmuje czas, dlatego do końca stycznia 2025 r. rezygnuję z udzielania wywiadów, w tym także z komentowania bieżącej rzeczywistości” - dodał.