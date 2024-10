Do polskich galerii wchodzą nowe marki. Ale są i wyjścia

Jak mówią analitycy firmy Colliers, pozycję umacniają także projekty mixed-use. – W sierpniu otwarto kolejne obiekty wielofunkcyjnego kompleksu Bohema w Warszawie. Trwa budowa kolejnych tego typu nieruchomości, w tym m.in. łódzkiej Fuzji, gdyńskiego Waterfrontu czy poznańskiej Starej Rzeźni – wskazują eksperci. – W minionym kwartale krajobraz polskich centrów handlowych wzbogacił się też o nowe marki. W warszawskim centrum Westfield Arkadia zadebiutowały m.in. modowe marki Arket i Uniqlo, w Westfield Mokotów pojawiły się pierwsze sklepy marek Dreame oraz TAG Heuer, a w Złotych Tarasach sklep otworzyła firma Tissot.

Do Polski powrócił również GAP, otwierając swój sklep w Designer Outlet Warszawa. Także w stolicy otwarto oferujący luksusowe akcesoria i biżuterię butik Bvlgari.

Działalność w Polsce zdecydowała się natomiast zakończyć sieć drogerii Kontigo i marka odzieżowa Eastend. – W odpowiedzi na zmieniające się preferencje konsumentów Media Markt uruchomił nowe sklepy w formacie Xpress. Lokale te działają już m.in. w Suwałkach, Jabłonnie i Ostrowie Wielkopolskim – mówią autorzy raportu.

Nowe lokale gastronomiczne w Polsce

Otwarcia odnotował też sektor gastronomiczny. W San Park Mysiadło otwarto drugi w Polsce lokal sieci L’Osteria, a w łódzkiej Manufakturze zadebiutowała ukraińska Rebernia. W warszawskiej Galerii Młociny otwarto pierwszy lokal marki Greek House, również z Ukrainy. Steakownia poszerzyła obecność w Łodzi, dołączając do najemców Off Piotrkowska, a NEON otworzył się w kompleksie Doki w Gdańsku, w sąsiedztwie obiektu Montownia. Do grona najemców warszawskiej Fabryki Norblina dołączyła marka Chocobon Home of Sweets.

– Polska branża gastronomiczna wchodzi w fazę intensywnego ożywienia, co potwierdza rosnąca liczba nowych lokali i konceptów gastronomicznych – mówi Paweł Paciorek z działu powierzchni handlowych w firmie Colliers. – Jednym z dowodów dynamicznego rozwoju rynku są planowane inwestycje w food halle. Powstają one już nie tylko w wielofunkcyjnych kompleksach, ale stanowią też samodzielne byty, zagospodarowując historyczne budynki. Jednym z przykładów jest planowana rewitalizacja Hali Targowej w śródmieściu Gdańska – dodaje.