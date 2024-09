Kwatera dla studenta. Za pięć dwunasta może być drożej

Co jest jeszcze w ofercie? W portalu Morizon.pl znajdziemy np. 43-metrowe, dwupokojowe mieszkanie przy Maszynowej na Ochocie za 3,4 tys. zł. Za dwupokojowy, 37-metrowy lokal przy Anielewicza na Woli właściciel chce 4 tys. zł, a za 32-metrową kawalerkę przy Nowym Świecie 3,8 tys. zł.

W Gdańsku, jak zapewnia Paweł Grabowski z BIG Property, oferty lokali w relatywnie przystępnych stawkach są wciąż dostępne.

– W dzielnicach centralnych Gdańska (wzdłuż linii Szybkiej Kolei Miejskiej) małe kawalerki, poniżej 30 mkw., są oferowane od ok. 1,7 tys. zł, mieszkania dwupokojowe – od ok. 2 tys. zł, a trzypokojowe – już od niespełna 2,5 tys. zł – wskazuje Grabowski (plus opłaty eksploatacyjne i media).

– Nie odnotowujemy gwałtownych zmian stawek najmu. Rynek się ustabilizował – ocenia pośrednik z BIG Property. – Na popularności zyskuje też najem pokoi. Stawki za pokoje w mieszkaniach w centralnych dzielnicach zaczynają się od ok. 900 zł (plus opłaty w zależności od wielkości i standardu). Szacunkowo można przyjąć, że koszt najmu mieszkania dla studenta to 1–1,5 tys. zł w starszym budownictwie. W głównej mierze będzie to zależało od tego, ile osób zdecyduje się na wspólnie mieszkanie pod jednym dachem. Decydując się na wynajem kawalerki w nowych budynkach w centrum, trzeba się liczyć z wydatkiem przekraczającym – z opłatami – nawet 3 tys. zł miesięcznie.

W mniejszym mieście

W Częstochowie, jak mówi Aleksandra Podsiedlik z agencji Freedom Częstochowa Centrum, poszukiwanie mieszkania tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego bywa wyzwaniem. – Częstochowa, choć mniejsza niż Katowice, Warszawa, Kraków czy Wrocław, także jest popularnym kierunkiem wśród studentów – ze względu na takie uczelnie jak Politechnika Częstochowska czy Uniwersytet im. Jana Długosza – mówi.