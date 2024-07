Wprowadzenie klas to jeden z elementów dyrektywy budynkowej EPBD, która weszła w życie w maju. Kraje członkowskie mają dwa lata na implementację.

Według raportu ING „Zielona transformacja odciska piętno na niemieckim rynku nieruchomości” kwestia efektywności energetycznej budynków zaczyna mieć coraz większe, dramatyczne wręcz konsekwencje dla wyceny nieruchomości. Ceny uwzględniają koszt potencjalnego remontu w celu poprawy efektywności. Według szacunków ING w 2023 r. wartość „wampira energetycznego”, czyli budynku z najniższą klasą H, była o średnio 45 proc. niższa od budynku z klasą A+. Rok wcześniej ta różnica wynosiła 36 proc. Już nawet klasa B oznaczała wartość niższą w 2023 r. o 28 proc.!

Walka o klimat i niższe koszty eksploatacji

O dyrektywie rozmawialiśmy w lutym podczas VIII Spotkania Liderów Branży Nieruchomości.

– W Polsce około 16 proc. budynków to tzw. wampiry energetyczne, nieruchomości o najgorszych parametrach. 70 proc. budynków wymaga renowacji, one są nieefektywne energetycznie, użytkownicy bardzo dużo płacą za ich utrzymanie, przede wszystkim za ogrzewanie. Jeśli chodzi o głęboką renowację, możemy obniżyć zużycie o nawet 60–80 proc., więc potencjał jest tutaj ogromny. W dyrektywie nie chodzi o to, by nałożyć dodatkowe obciążenia, tylko aby pomóc państwom i ich mieszkańcom w osiągnięciu tanich, dobrych jakościowo mieszkań – mówiła ówczesna szefowa Stowarzyszenia Fala Renowacji Justyna Glusman.

- Niezależnie od przepisów termomodernizację budynków i tak byśmy przeprowadzili – z wielu powodów, chociażby z tego, że ceny energii będą już tylko rosły. Dyrektywa ma po prostu to uporządkować, wyznaczyć realistyczne ścieżki. Narzuca też bardzo konkretne wymogi nie tylko na właścicieli nieruchomości, ale też na państwo, żeby zapewnić adekwatne środki i narzędzia wspierania tej termomodernizacji – zaznaczył Jan Ruszkowski, ekspert w departamencie energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan.