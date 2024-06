Czy rynek mieszkań poradzi sobie bez tanich kredytów

Rynek mieszkań. Od jednej kroplówki do drugiej

Jak mówi Marcin Jańczuk, klienci coraz bardziej przyzwyczajają się do działania rynku od jednej do kolejnej kroplówki w postaci dopłat do kredytów. - Pojawia się zatem pytanie, jak rynek będzie w stanie sobie poradzić bez programu? Informacja o braku programu dopłat w najbliższym czasie mogłaby dość znacząco przewartościować obecny rynek mieszkaniowy – ocenia ekspert Metrohouse. - Jednym z istotnych elementów regulacji może być powiększająca się podaż mieszkań wystawianych na sprzedaż, co w konsekwencji wykluczy sytuacje, z jakimi mieliśmy do czynienia jeszcze przed rokiem, kiedy w pogoni za dopłatami z rynku znikały momentalnie mieszkania odpowiadające parametrom programu dopłat. Wyższa podaż to jednocześnie większe możliwości negocjacji.

Z barometru Metrohouse i Credipass za I kw. 2024 r. wynika, że ceny mieszkań wystawianych na sprzedaż są obniżane w trakcie przedłużającej się ekspozycji o kilka procent. - Ale negocjacje ostatniej ceny ofertowej bywają dość trudne, co pokazuje, że sprzedający nadal żyli w przeświadczeniu, że wystawiona na rynku cena jest bliska realnej wartości nieruchomości – wyjaśnia Jańczuk. - Choć w przypadku informacji o braku jakiegokolwiek programu dopłat trudno oczekiwać nagłych spadków cen (rynek nieruchomości dość wolno reaguje na zmieniające się realia), to pierwszym i oczekiwanym symptomem zmian może być zmiana podejścia do negocjacji – zarówno przez indywidualnych sprzedających, jak i deweloperów, którzy już teraz coraz częściej zwiększają nakłady na promocje inwestycji.

Jak mówi Marcin Jańczuk, potencjalnym kredytobiorcom najbardziej zależy na spadkach stóp procentowych. - Nadzieje na taką decyzję RPP w tym roku są niewielkie. A niższe stopy procentowe to tańsze kredyty, ich większa dostępność oraz brak potrzeby wprowadzania sztucznych regulacji dla rynku – podsumowuje.