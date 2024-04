Paryż. Mniej za kwaterę na olimpiadę

Julien, specjalista w dziedzinie komunikacji, ma rodzinne mieszkanie o powierzchni 110 mkw. w 18. dzielnicy, dwa kroki od Montmartre. W marcu dał w internecie ogłoszenie wynajmu po 1 tys. euro za nocleg. Też bez skutku. Julien tłumaczy sobie, że to pewnie to czwarte piętro bez windy jest hamulcem. Już jest gotowy obniżyć cenę do 600 euro, ale gdy to nie wystarczy, negocjować dalej.

W lutym średnia cena noclegu proponowana przez pięć największych platform Airbnb, Abritel, Booking.com i PAP wynosiła 886 euro wobec 1028 euro cztery tygodnie wcześniej. Oznacza to spadek o 13 proc., wymuszony także rosnącą ofertą. Liczba drobnych ogłoszeń o wynajmie zwiększyła się o 5 proc. w skali miesiąca, platformy dysponowały ofertą ponad 11 500 mieszkań, kwietniu miały już 15 tys. ofert. Wtedy najbardziej staniały oferty w pierwszej dzielnicy (o 13 proc. do 1631 euro), w ósmej (o 29 proc. do 1476 euro) i w dwudziestej. (o 29, proc. do 1242 euro), ale możliwości wynajmu w nich były bliskie wyczerpania— poinformował Stéphane Daumillare z Lycaon Immo w portalu Capital.fr.

Wciąż jest szansa na duże zyski z wynajmu

Na trzy miesiące przed olimpiadą oferta jest nadal bardzo duża, a ceny wynajmu spadają w większości dzielnic Paryża. Według barometru dziennika „Le Parisien” Lycaon Immo, który korzysta z danych Airbnb, Abritela, Booking i PAP, w ciągu miesiąca od 18 lutego do 18 marca ceny zmalały o 9 proc., a w ciągu trzech mieięcy o 18 proc. Za pobyt 4-7 dni w czasie olimpiady (od 26 lipca do 11 sierpnia) średnia cena noclegu w stolicy Francji wynosi ok. 802 euro.

W poszczególnych dzielnicach jest w dalszym ciągu po ponad 2 proc. wolnych mieszkań do wynajęcia — poinformował Stéphane Daumillare w „Figaro Immobilier”. W zwykłym okresie platformy od wynajmu korzystają z 0,3-0,5 proc. z dzielnicowych zasobów. Jedynie ósma dzielnica jest wyjątkiem. Tam ceny są stabilne, bo na jej terenie znajdują się trzy miejsca konkurencji olimpijskich i paraolimpijskich: Grand Palais, Plac Zgody i most Aleksandra III.

W podmiejskich dzielnicach ceny także maleją, np. w Wersalu średnia cena 671 euro za noc oznacza spadek o 7 proc. w ciągu miesiąca, a w Saint-Ouen 563 euro wskazuje na spadek o 4 proc.

Tendencję spadkową cen potwierdza też porównywarka ubezpieczeniowa „Réassurez-moi”: na rok przed olimpiadą średnia ceny noclegu w Paryżu i okolicach wynosiła 1023 euro. Chodziło o mieszkania i domy dla 4-osobowej rodziny (rodziców z dwójką dzieci) w pobliżu miejsc zawodów sportowych. Dziewięć miesięcy później ta cena zmalała do ok. 436 euro, czyli o 57 proc. — informuje kanał tv TF1 Info.