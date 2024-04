Wiceminister wraca budować mieszkania we Włocławku

W II turze wyborów na prezydenta Włocławka zwyciężył Krzysztof Kukucki, obecny senator i wiceminister rozwoju kojarzony przede wszystkim z filarem strategii mieszkaniowej rządowej koalicji przewidującym budowę mieszkań na wynajem – obok programu "Na start” i działań nastawionych na stymulowanie podaży. Wcześniej Kukucki był wiceprezydentem Włocławka nadzorującym program budowy mieszkań na wynajem.

Reklama

Resort rozwoju może niebawem opuścić sam minister Krzysztof Hetman (Trzecia Droga), który planuje start w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dwa filary programu mieszkaniowego

Lewica uzależnia poparcie programu "Na start” od poparcia programu budowy mieszkań na wynajem. W skrócie – program będzie oparty na samorządach (TBS-ach), a finansowanie ma pochodzić z budżetu państwa. Mieszkania mają być dostępne na wynajem, bez prawa dojścia do własności.

„Reforma budownictwa społecznego Nowej lewicy, która jest już na etapie konsultacji, to największy program budowy mieszkań na tani wynajem w historii III RP. Aktualne limity wydatków na Fundusz Dopłat na lata 2024 i 2025 wynoszą jedynie 1 mld zł rocznie – my chcemy je podnieść do 5 mld zł!” – napisał niedawno na platformie X Kukucki. Później budżet ma rosnąć o 1 mld zł rocznie, do 10 mld zł w 2023 r. Co najmniej 10 proc. pieniędzy z Funduszu Dopłat będzie przeznaczona na akademiki.