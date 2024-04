Murapol z sowitym zyskiem w 2023 roku

Deweloperska grupa opublikowała pierwsze sprawozdanie finansowe od grudniowego debiutu – raport podsumowujący 2023 r. Murapol wypracował 219,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Na akcję to 5,37 zł. Wskaźnik ROE (rentowności kapitału własnego) wyniósł 39,2 proc. wobec 48,4 proc. rok wcześniej.

Mieszkania na sprzedaż i dla inwestora PRS

Murapol stoi na dwóch nogach – sprzedaje mieszkania nabywcom indywidualnym oraz buduje na potrzeby rynku living (PRS i prywatne akademiki) we współpracy ze swoim głównym akcjonariuszem.

W 2023 r. biznes deweloperski przyniósł 1,03 mld zł przychodów, o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Murapol przekazał klientom klucze do 2801 mieszkań, o 5,6 proc. więcej rok do roku. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 7 proc., do 366 mln zł – marża zmniejszyła się z 39,2 proc. do 35,6 proc.

Segment PRS miał 187,2 mln zł przychodów, o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Działalność ta rozpoznawana jest jako kontrakt budowlany, a nie wraz z przekazaniami lokali. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 29 proc., do 17,6 mln zł.

Sprawozdawczość segmentowa nie rozciąga się na kolejne poziomy rachunku zysków i strat.