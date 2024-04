Nowe mieszkania. W Łodzi ceny spadły, w Warszawie wzrosły

Zmiana struktury cen

- W Warszawie już ponad jedna piąta mieszkań kosztuje więcej niż 20 tys. zł za metr! Niestety, zarówno w stolicy jak i w Krakowie coraz większym wyzwaniem jest znalezienie mieszkania z ceną poniżej 10 tys. zł za metr – mówi Marek Wielgo. - Także w innych metropoliach odsetek takich lokali szybko się zmniejsza, np. we Wrocławiu – z 14 do 7 proc. w ciągu zaledwie trzech miesięcy.

W Łodzi i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii można jeszcze znaleźć mieszkania w cenie nieprzekraczającej 9 tys. zł za mkw. - Ale czy będą one dostępne za rok? Skoro od grudnia w Łodzi oferta skurczyła się z 32 do 24 proc. Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 12 tys. zł za mkw. zwiększył się w tym mieście z 15 do 26 proc. - wskazuje Marek Wielgo.

Mat.prasowe

Coraz drożej z drugiej ręki

- W marcu kontynuowały marsz w górę także ceny mieszkań oferowanych na rynku wtórnym. Jak wynika z danych portalu GetHome.pl, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście średnia cena mkw. lokali podskoczyła w ciągu miesiąca o 1 proc., zaś w Łodzi i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – o 2 proc. – podaje Marek Wielgo. - Tylko w Poznaniu odnotowaliśmy w marcu spadek średniej ceny ofertowej mkw. mieszkań z drugiej ręki — i to aż o 2 proc.

Mat.prasowe

Jak mówi analityk, po trzech miesiącach zdecydowanym liderem podwyżek na rynku wtórnym jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie średnia cena mkw. wzrosła aż o 10 proc. Najmniej, średnio tylko o 1 proc., podrożały w tym roku używane mieszkania w Trójmieście.