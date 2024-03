W lutym deweloperzy mocno przyspieszyli z budowaniem

Według wstępnych szacunków GUS w lutym deweloperzy w całej Polsce rozpoczęli budowę blisko 14,2 tys. lokali. To kolejny miesiąc dużej aktywności firm.

Deweloperzy budują dużo, Kowalscy też się ożywili

Styczeń był drugim najlepszym otwarciem roku w historii, teraz luty okazał się najlepszym w gospodarce wolnorynkowej drugim miesiącem. Wzrost rok do roku sięgnął 115 proc., a wobec stycznia prawie 18 proc.

Dość powiedzieć, że to wynik najlepszy od czerwca 2022 r., tuż przed inwestycyjnym załamaniem po zamrożeniu rynku kredytów hipotecznych i dotkliwych spadkach sprzedaży mieszkań. Powrót deweloperów na wyższe obroty obserwujemy od sierpnia ub.r. – na fali „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” i ogólnej poprawy sytuacji nabywców mieszkań.

W lutym deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 15,5 tys. lokali, o 42 proc. więcej rok do roku i 6 proc. więcej miesiąc do miesiąca. To bardzo dobry wynik.

W przypadku inwestorów indywidualnych stawiających domy również widać odwilż. W lutym Kowalscy zaczęli budować prawie 5,9 tys. domów, o 49 proc. więcej rok do roku i 66 proc. więcej niż w styczniu. W ubiegłym roku normą było jednak budowanie 6,6-6,7 tys. domów miesięcznie – i tak o wiele mniej niż w czasach prosperity (8-10 tys.). Sezon zimowy wyraźnie podciął inwestorom skrzydła.