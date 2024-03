Deweloperzy szukają sojuszników w innych branżach. Gdzie ich znajdują?

Czytaj więcej Budownictwo Ceny nowych mieszkań dalej w górę w największych aglomeracjach Luty przyniósł kolejne zwyżki średnich cen lokali w największych aglomeracjach, bo nowe projekty deweloperzy wprowadzają z coraz wyższymi cenami ofertowymi.

Narastający trend konsolidacji deweloperów

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński zauważa, że nieco trudniejsze obecnie dla deweloperów mieszkaniowych środowisko gospodarcze oraz konkurencja wymuszają poszukiwanie skutecznych form dalszego rozwoju. – Joint venture wydaje się optymalnym wyborem umożliwiającym uzyskanie efektu zwiększenia skali przy ograniczeniu ryzyka czy wejście do nowych lokalizacji lub segmentów rynku. To kolejny etap widocznej od lat konsolidacji branży. Trudno ocenić, czy jednoznacznie świadczy to o postrzeganiu perspektyw rynkowych przez partnerów, w każdym otoczeniu odpowiednio zorganizowane joint venture powinno być dla nich korzystne – dodaje.

- Deweloperzy mieszkaniowi chcą eksplorować inne obszary rynku nieruchomości niż wąsko rozumiany rynek mieszkań sprzedawanych do indywidualnych odbiorców – mówi Tomasz Puzyrewicz, dyrektor w DM Navigator. – Widać solidne podstawy wzrostu w segmencie mieszkań pod wynajem, akademików, w dalszej kolejności assisted living (mieszkania dla seniorów – red.). Wykorzystanie kompetencji podmiotów już działających na tych rynkach przez krajowych deweloperów stworzy na lokalnym rynku wiele synergii. Po drugie, krajowi deweloperzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania nowych inwestycji – tu fundusze inwestycyjne wydają się naturalną opcją. Taką ścieżkę finansowania wypracowali deweloperzy działający na rynku logistyczno-magazynowym. Rynek mieszkaniowy, zważywszy na wysoką jakość działania deweloperów mieszkaniowych, jest naturalną drogą ekspansji. Co więcej, wraz ze wzrostem znaczenia inwestorów instytucjonalnych wśród finalnych nabywców mieszkań rola partnerstwa deweloperów i funduszy inwestycyjnych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych będzie rosła – dodaje.