Mieszkaniowy Atal z sowitą dywidendą i optymizmem

W 2023 r. kontrolowany przez Zbigniewa Juroszka deweloper mieszkaniowy wypracował ponad 341 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, a o 11 proc., do 8,42 zł, skurczył się zysk na akcję - w efekcie ubiegłorocznej emisji. Zarząd zarekomendował wypłatę 259 mln zł dywidendy, czyli 6 zł na papier, co przy kursie ze środowego zamknięcia (57 zł) daje stopę 10,5 proc. 6 zł to tyle samo, ile w rekordowym 2022 r. Prezes Juroszek, który kontroluje 74,8 proc. akcji, otrzyma prawie 194 mln zł brutto.

Wyższe ceny, lepsza rentowność

W 2023 r. budujący w siedmiu aglomeracjach Atal przekazał klucze do 2806 lokali, o 17 proc. mniej niż rok wcześniej. Dzięki wzrostom cen przychody skurczyły się jednak o 9,5 proc., do 1,5 mld zł. Ponadto rentowność brutto ze sprzedaży poprawiła się z 28,4 do 292,9 proc., zysk brutto ze sprzedaży był niższy o 4,6 proc. i wyniósł prawie 449 mln zł.

Zysk operacyjny był niższy o prawie 8 proc. rok do roku i wyniósł 402 mln zł. Wzrosły koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, a także pozostałe koszty operacyjne (pozycje odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności oraz szkody, odszkodowania i kary).

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 341 mln zł, o ponad 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Urosły koszty finansowe (odsetki od kredytów, aktywów finansowych i innych zobowiązań). Rentowność netto wyniosła 22,7 proc. wobec 22,2 proc. rok wcześniej.

Rynek mieszkaniowy w 2023 r. odbił

W 2023 r. Atal sprzedał (umowy deweloperskie/przedwstępne) 2833 lokale, o 36 proc. więcej niż rok wcześniej.