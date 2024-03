Marvipol z lepszą marżą w mieszkaniówce i papierową stratą w magazynach

Kontrolowana przez Mariusza Książka deweloperska grupa w 2023 r. wypracowała 55,2 mln zł zysku netto (1,33 zł na akcję), o 39 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk segmentu mieszkaniowego wyniósł 67,8 mln zł, część magazynowa zanotowała 14,2 mln zł straty.

Rentowność biznesu mieszkaniowego w górę

Przychody części mieszkaniowej skurczyły się o 32 proc., do 328 mln zł, co miało związek z wydaniem kluczy do 413 lokali, o 44 proc. mniej niż rok wcześniej. Rentowność brutto ze sprzedaży projektów, z których przekazywano mieszkania, była jednak lepsza, wyniosła 33,9 proc. wobec 27,4 proc., dlatego zysk brutto ze sprzedaży skurczył się w mniejszym stopniu niż przychody, o prawie 16 proc., do 111,2 mln zł. Zysk operacyjny był niższy o 10 proc. i wyniósł 86 mln zł. Zysk netto okazał się wyższy o ponad 9 proc. - uwagę zwraca skokowe zmniejszenie kosztów finansowych segmentu: z 19,5 mln zł do 9,9 mln zł.

Marvipol buduje magazyny w joint-venture z Panatttoni. Na koniec 2023 r. w portfelu były dwa obiekty gotowe, jeden w budowie i dwa w przygotowaniu. Jeden magazyn w grudniu sprzedano za 15,7 mln euro. Strata netto segmentu ma charakter księgowy, wynika głównie z różnic kursowych związanych z umocnieniem polskiej waluty.

Trzeci segment sprawozdawczości to „pozostałe aktywa nieruchomościowe”, czyli głównie apartamenty w warszawskim projekcie Unique Towers. Unique Apartments to lokale na wynajem - z nabywcami podpisywane są 10-letnie umowy najmu lub dzierżawy, lokale są wynajmowane pod marką Royal Tulip Warsaw Apartments. W 2023 r. przychody segmentu wyniosły 49,1 mln zł (w tym 44,2 mln zł z tytułu usług najmu), a wynik netto 1,6 mln zł.