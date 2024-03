Dom Development z rekordowymi zyskami

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o prawie 8 proc., do 815 mln zł. O ile w 2022 r. sprzedaż gruntów zwiększyła zysk brutto ze sprzedaży o 56 mln zł, to w 2023 r. zysk wypracowała niemal w całości część deweloperska: wyniósł on szacunkowo 812 mln zł, o 15,5 proc. więcej niż rok wcześniej - marża brutto ze sprzedaży wzrosła szacunkowo z 33 do 33,4 proc. W 2022 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 11 proc., do 558 mln zł.

Przy stabilnych przychodach finansowych koszty finansowe skurczyły się o 35 proc., do prawie 8 mln zł – przy czym nie tyle z tytułu odsetek, co prowizji i opłat z 5 do 2 mln zł.

Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wynikach przyszłych okresów (lokale sprzedane i nieprzekazane) obejmowała 4627 lokali o łącznej wartości 3,28 mld zł.

Zapowiedź dobrego wyniku

W 2023 r. Dom Development sprzedał (umowy rezerwacyjne plus deweloperskie/przedwstępne o ile nie były poprzedzone rezerwacjami, netto) 3906 lokali, o ponad 26 proc. więcej niż rok wcześniej i 4 proc. mniej niż w 2021 r. Spółka ujawniła w komunikacie, ze w ujęciu wartościowym sprzedaż wzrosła o 33 proc., do 2,75 mld zł. Implikuje to 900 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, przyjmując 33-proc. rentowność.

Przy stabilnej sprzedaży w Warszawie (1,69 tys. lokali) wzrost zapewniły pozostałe rynki: Trójmiasto (1,11 tys., o 40 proc. więcej), Wrocław (647, wzrost o 80 proc.) i Kraków (458, dwa razy więcej rok do roku).