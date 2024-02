Centrum handlowe w Nowym Sączu funduszowi Focus Estate sprzedała spółka z grupy Agat Ejendomme (dawniej TK Development). Sprzedającemu doradzała firma Colliers.

Sandecja została wybudowana w 2009 roku przez TK Development. Na powierzchni 17,6 tys. mkw. znajduje się 75 lokali, których najemcami są takie marki jak H&M, New Yorker, Euro RTV AGD, CCC, Apart, Deichmann, Douglas. Największym najemcą spożywczym w galerii jest Carrefour. Klienci mają do dyspozycji 800 miejsc parkingowych, także z ładowarkami do samochodów elektrycznych.

Jak mówi Dariusz Forysiak, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w firmie Colliers, sektor centrów handlowych po pandemii, wbrew niektórym przewidywaniom, odbudował się i nadal osiąga wysokie stopy zwrotu. - Format okazał się odporny także na rozwój rynku e-commerce, na co mają wpływ między innymi rosnące koszty dystrybucji – wyjaśnia Dariusz Forysiak. - Sprzedaż Sandecji w Nowym Sączu to pozytywny sygnał dla rynku, a także zapowiedź dobrego roku — ocenia.

Eksperci firmy Colliers w najbliższym czasie spodziewają się wzmożonego ruchu na tym rynku. Przewidują kolejne przejęcia.