Ceny mieszkań z drugiej ręki biją rekordy

Kolejki chętnych

- Niestety, przy wciąż mocno umiarkowanej podaży nowych ofert sytuację wykorzystują ci, którzy decydują się na sprzedaż mieszkania – zauważa Marcin Drogomirecki. - Olbrzymie zainteresowanie kupujących skutkuje dawno niewidzianymi kolejkami do oglądania pojawiających się mieszkań, podwyższaniem przez oferentów cen wywoławczych czy klasycznymi licytacjami (kto zaoferuje zakup za wyższą cenę). Efekty dysproporcji między popytem a podażą najlepiej odzwierciedlają ceny ofertowe, które wciąż rosną – podkreśla analityk. - Jak wynika z analizy ofert sprzedaży mieszkań wystawionych do sprzedaży w wiodących portalach nieruchomościowych w listopadzie byliśmy świadkami rekordowych wzrostów cen mieszkań. I tak średnie stawki ofertowe na rynku wtórnym w Krakowie wzrosły w ciągu ostatniego roku aż o jedną trzecią. Aż o jedną czwartą w ciągu zaledwie 12 miesięcy poszły w górę średnie ceny mieszkań na rynku warszawskim i wrocławskim. Warto zauważyć, że stolica Dolnego Śląska zanotowała wysoki wzrost cen w skali ostatniego miesiąca wynoszący aż 6,6 proc. Dwucyfrowe, mieszczące się w przedziale od 14 proc. do blisko 20 proc. roczne wzrosty średnich cen nastąpiły także w pozostałych siedmiu z dziesięciu analizowanych miast.

Jak podkreśla Marcin Drogomirecki, utrzymująca się mała podaż ofert na rynku wtórnym nie tylko zaostrza apetyty sprzedających, ale też utrudnia ewentualne negocjowanie cen.

- Pewną przewagę nad klientami kredytowymi mogą mieć klienci z gotówką – zauważa analityk. - Na niekorzyść kupujących działa presja czasu i strach, że szansa zakupu już niekoniecznie wymarzonego, ale jakiegokolwiek M minie bezpowrotnie.

Czekanie na klucze



Nie bez znaczenia dla sytuacji na rynku wtórnym pozostaje niewielka aktywność deweloperów, którzy niepewni rozwoju sytuacji w kraju (inflacja, oprocentowanie kredytów, zmiany legislacyjne dotyczące budownictwa, losy programów wspierających zakup mieszkań, itd.) wstrzymują się z rozpoczynaniem nowych inwestycji i wciąż skupiają się na sprzedaży lokali z dotychczasowej oferty. - Jednocześnie wiele pozostających w ofercie lokali z rynku pierwotnego to te, do których klucze będą do odbioru dopiero za rok czy półtora roku – zwraca uwagę Marcin Drogomirecki. - Co się wydarzy po Nowym Roku? Jakie zmiany - czy ewolucyjne czy może rewolucyjne - na nim nastąpią? Jaki będzie popyt, jaka podaż i jak będą zachowywać się ceny? Dziś odpowiedzi na te pytania pozostają zagadką.