17 tys. zł za metr kawalerki w Warszawie

Ceny galopują

Cokwartalna analiza serwisu Nieruchomosci-online.pl tradycyjnie uwzględnia mieszkania z rynku wtórnego w podziale na liczbę pokoi. - Średnia cena ofertowa kawalerek wzrosła w 15 z 18 miast wojewódzkich, chociaż dynamika zmian była różna i wynosiła od 1 do 9 proc. kwartał do kwartału – wskazuje Rafał Bieńkowski. – Średnie ceny ofertowe najbardziej wzrosły w Kielcach (9 proc.), Wrocławiu (8,3 proc.), Toruniu (7,6 proc.) i Warszawie (6,8 proc.).

Ekspert zauważa, że średnia cena jednopokojowego mieszkania w stolicy zbliża się już do 17 tys. zł za mkw. – Trzeci kwartał obniżkę średniej ceny ofertowej przyniósł natomiast w trzech miastach wojewódzkich: w Katowicach, Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim - wskazuje. - W przypadku mieszkań dwupokojowych wzrosty cen, za które właściciele wystawiali mieszkania, wyniosły od 4 do 9 proc., kwartał do kwartału. Dotyczyły 14 stolic regionów. Średnie ceny ofertowe „dwójek” najbardziej skoczyły w największych miastach: w Warszawie (9,1 proc.), Krakowie (8,7 proc.) i Wrocławiu (7,6 proc.). W trzecim kwartale ze wszystkich miast wojewódzkich z podwyżkowego trendu wyłamały się jedynie Katowice, Gorzów Wlkp. (obniżki), Szczecin i Zielona Góra (stabilizacja).

Z analiz wynika, że coraz więcej za mieszkania chcą także właściciele mieszkań trzypokojowych. - Największe wzrosty cen ofertowych odnotowaliśmy w Toruniu (9,9 proc.), Krakowie (9,2 proc.) i Poznaniu (8,7 proc.). W pozostałych miastach najczęściej było to 2-4 proc. kwartalnie. Były jednak trzy miasta, w których średnie ceny prawie nie drgnęły w porównaniu z drugim kwartałem. To Gdańsk, Olsztyn i Gorzowa Wlkp. Co ciekawe, Gorzów Wlkp. to jedyne miasto wojewódzkie, które w trzecim kwartale nie zanotowało podwyżki średniej ceny ofertowej, bez względu na wielkość lokalu – mówią autorzy raportu.