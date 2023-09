Więcej za wynajem mieszkań. Właściciele testują klientów

Autorzy raportu podkreślają, że sierpień na rynku najmu był wyjątkowy na tle innych miesięcy. – Liczba nowo dodanych ogłoszeń w ciągu zaledwie miesiąca wzrosła aż o 19 proc. Stawki ofertowe były wyższe niż w lipcu średnio o 2,5 proc. – wskazują. - Tak duży wzrost oferty powoduje zwykle spadki stawek. Ale nie w sierpniu. Właściciele mieszkań zdecydowali się przetestować możliwość podwyższenia czynszów i w zależności od reakcji najemców będą je obniżać lub jeszcze podwyższać – tłumaczą.

Czynsze w górę

Analitycy Expandera i Rentier.io przypominają, że od października 2022 r. stawki najmu mieszkań były stabilne. - Czerwiec, lipiec i sierpień przyniosły jednak wzrosty. Początkowo były one niewielkie, ale w sierpniu nastąpiło wyraźne przyspieszenie – wzrost o 2,5 proc., licząc miesiąc do miesiąca – podają. – Czynsze za wynajmowane mieszkania wzrosły aż w 14 z 17 badanych miast. – Jest jednak za wcześnie, żeby ogłosić koniec stabilizacji i początek nowego trendu wzrostowego. Trzeba bowiem pamiętać, że sierpień jest specyficznym miesiącem. Poprzedza wrzesień, który jest zawsze najgorętszym okresem pod względem popytu na mieszkania. Lokali na kolejny rok akademicki szukają wtedy studenci. Sierpień jest więc czasem, kiedy wynajmujący mogą przetestować możliwość podwyższania cen. Jeśli nie znajdą chętnych, to we wrześniu będą musieli obniżyć stawki.

Z raportu wynika, że np. w Gdyni wynajem w ciągu dwóch miesięcy zdrożał aż o 13 proc. Przypomnijmy, że w lipcu czynsze w tym mieście wzrosły i 5,6 proc. (miesiąc do miesiąca), a w sierpniu – aż o 7,6 proc. – Były to jednak miesiące wakacyjne, a Gdynia w tym czasie jest zalewana przez turystów. Być może, podobnie jak przed rokiem, koniec wakacji przyniesie tam spadek stawek - mówią eksperci.



W sierpniu stawki poszły mocno w górę także w Sosnowcu (6,7 proc.) i Częstochowa (5,9 proc.). Niewielkie spadki stawek za nowo ogłaszane mieszkania analitycy Expandera i Rentier.io odnotowali tylko w trzech miastach: w Bydgoszczy (-1,8 proc.), Białymstoku (-0,9 proc.) i w Lublinie (-0,5 proc.).