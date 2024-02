Rośnie apetyt Polaków na mieszkania. Rosną też ceny

Ekspert zastrzega, że poziom wskaźnika i skala jego poprawy raczej nie zapowiadają rekordów sprzedaży.

Analityczka Barbara Bugaj zauważa, że wskaźnik zaczął się poprawiać od lipca 2023 r., czyli od startu „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”. – Na wynik ankiety wpływa kilka czynników – ocenia. – Po pierwsze, przyzwyczajenie do obecnej sytuacji gospodarczej oraz przekonanie konsumentów, że ceny nieruchomości będą wciąż rosły, więc jeśli trzeba wydać kapitał czy zainwestować, to nie ma na co czekać. Mamy też obietnicę dopłat do kredytów. Jedni na nie liczą, inni spodziewają się podobnych efektów jak w ub.r., czyli wyższych cen.

A Małgorzata Wełnowska, starszy analityk Cenatorium, dopowiada, że polepszający się wskaźnik koniunktury konsumenckiej może być też wynikiem stabilnej sytuacji na rynku pracy. – Mamy niskie bezrobocie, wynagrodzenia rosną. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że po wakacjach doszło do obniżek stóp procentowych, a rynek spodziewał się dalszych obniżek w 2024 r. – mówi ekspertka. – Aczkolwiek po lutowym posiedzeniu RPP i konferencji prezesa NBP szanse na obniżkę w tym roku są niewielkie.

Czy deklarowana chęć zakupu nieruchomości przekładała się na transakcje? Jak podkreśla Jędrzyński, skłonność ta ze statystykami sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym „koresponduje w dość umiarkowanym stopniu”. – Najciekawiej prezentują się lata 2021 i 2022 – wskazuje. – Rok 2021 pod względem sprzedaży był bardzo dobry: deweloperzy sprzedali ok. 64,5 tys. lokali. 2022 r. to okres załamania sprzedaży – spadła o ok. 40 proc. – przypomina Jędrzyński. – Tymczasem, analizując średni wskaźnik planowania kupna lub budowy domu czy mieszkania w tych latach, rok sprzedażowego boomu od roku załamania różni zaledwie 1,6 pkt na korzyść lepszego z okresów.

Czytaj więcej Budżet Rodzinny W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze Oszczędzać chce w tym roku 40 proc. osób, kolejne 20 proc. planuje odłożyć określoną kwotę, by mieć poduszkę finansową, a 7 proc. zamierza inwestować - wynika z badań.

Coraz drożej

Na razie rynek mieszkań jest zawieszony między zamkniętym „Bezpiecznym kredytem 2 proc.” a nowym programem dopłat „Na start”. – W związku z deklarowanym popytem należy oczekiwać najpierw stabilizacji sprzedaży mieszkań w okresie przejściowym, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, następnie jej przyspieszenia, którego apogeum powinno wypaść w drugiej połowie roku, po wprowadzeniu nowego programu preferencyjnych kredytów – przewiduje Jędrzyński.