Obniżki stóp rozruszają inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych.

Jak obniżkę stóp procentowych w eurozonie komentuje rynek nieruchomości?

– Po raz pierwszy w historii Europejski Bank Centralny zainicjował zmianę stóp procentowych przed Rezerwą Federalną USA – podkreśla Marcin Purgal, senior director w Avison Young. – Obecnie na polskim rynku mamy aktywny kapitał typowo value-add (inwestorzy nastawieni na wzrost wartości nieruchomości – red.) czy oportunistyczny (wspomniani łowcy okazji – red.), który świetnie porusza się w świecie droższego pieniądza. Inwestorzy instytucjonalni typu core i core+ (nastawieni przede wszystkim na stabilne zwroty z najmu, plus oznacza, że także na wzrost wartości nieruchomości – red.) czekają na tańszy koszt pieniądza, aby uruchomić procesy zakupu najlepszych nieruchomości. Reasumując, będzie tańsze finansowanie, więc spodziewamy się, że zwiększy się pula aktywnych na rynku inwestorów i pojawi się więcej transakcji. Czekamy zatem na efekty dzisiejszych decyzji EBC i aktywizację działań inwestorów, którzy z pewnością mają już upatrzone aktywa – mówi Purgal.

Marcin Sulewski, dyrektor działu rynków kapitałowych nieruchomości biurowych w JLL Polska, podkreśla, że obniżka stóp to zdecydowanie pozytywny sygnał dla rynku inwestycyjnego nieruchomości komercyjnych. Przyczyni się do zmniejszenia kosztów finansowania transakcji, co powinno zachęcić do aktywniejszego poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.

– Warto jednak zauważyć, że spadek stóp procentowych od dłuższego czasu był oczekiwany i w pewnym stopniu wyceniany przez rynek i inwestorów. Większość transakcji finansowania nieruchomości komercyjnych w Polsce przez banki wymaga zabezpieczenia poziomu stóp procentowych na okres finansowania najczęściej poprzez transakcję typu SWAP. Obecnie rynek finansowy w przypadku pięcioletniego SWAP na stopę procentową w strefie euro wycenia koszt tego instrumentu na poziomie około 2,8 proc. Taki poziom kosztu SWAP odzwierciedla oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych i można go interpretować jako rynkowy wskaźnik prognoz dotyczących spadku stóp procentowych w długim terminie – mówi Sulewski.

– W związku z tym nie należy oczekiwać, że dzisiejsza zmiana spowoduje skokowy wzrost wartości transakcji w krótkim okresie. Powrót inwestorów do pełnej aktywności transakcyjnej musi być potwierdzony przez dalsze obniżki kosztów finansowania i zgodnie z oczekiwaniami powinien nastąpić w 2025 r. W drugiej połowie tego roku spodziewamy się zwiększonej aktywności inwestorów, których ruchy transakcyjne wyznaczą nowe punkty odniesienia do długo wyczekiwanej stabilizacji rynku, po burzliwym okresie zmian oraz niepewności. Taka stabilizacja pozwoli inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje i zmniejszy ich niepewność co do przyszłych stóp zwrotu generowanych przez nieruchomości komercyjne – dodaje.

Ekspert zaznacza, że wysokość kosztu finansowania jest tylko jednym z czynników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. – Inwestorzy bacznie analizują m.in. potencjał wzrostu czynszów, popyt na rynku najmu oraz ogólną sytuację gospodarczą danego kraju. Na szczęście Polska wygląda bardzo dobrze pod tym kątem na tle innych głównych rynków europejskich – konkluduje Sulewski.