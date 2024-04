Rekordowa transakcja na rynku nieruchomości. 1,3 mld dol. za prestiżowy budynek

Duży popyt ze strony koncernów pomaga luksusowym nieruchomościom handlowym stawić czoła kryzysowi gospodarczemu – pisze „Financial Times”.

Reklama

Sprzedaż Via Monte Napoleone 8, budynku, w którym mieści się sklep domu mody Saint Laurent firmy Kering, a także Prada i kawiarnia Cova należąca do LVMH, to największa kwotowo w historii sprzedaż jednej nieruchomości przez fundusz Blackstone w Europie. Jest to także najnowszy z serii dużych zakupów nieruchomości przez luksusowe domy mody, które chcą zamknąć flagowe lokalizacje w kluczowych miastach świata.

Czytaj więcej Handel Jeden z najbardziej luksusowych domów towarowych Berlina znika Przez długi czas była to główna atrakcja berlińskiej Friedrichstrasse – Galeries Lafayette. Ale Francuzi zamykają luksusowy dom towarowy stolicy Niemiec.

Luksusowe nieruchomości napędzają rynek

Wyścig o kontrolę nad tymi lokalizacjami sprawił, że luksusowe nieruchomości handlowe stały się jedną z nisz, w których nadal zawierane są duże transakcje, w czasie, gdy wysokie koszty finansowania zewnętrznego i niepewność co do szerszego rynku spowodowały spadek wolumenu transakcji na rynku nieruchomości na świecie o ponad połowę i spowodowały duże transakcje stały się rzadkością.