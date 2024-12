W organizmach delfinów znaleziono uzależniający fentanyl

Jak zauważają naukowcy, próbki tkanek delfinów, które zamieszkują obszary, gdzie występuje wysokie ryzyko zagrożenia – w związku m.in. z wyciekami ropy, ruchem statków i zakwitem glonów – wykazały wyższy poziom zanieczyszczenia farmaceutykami. Naukowcy dodają także, że nierzadko delfiny wykorzystuje się jako bioindykatory zdrowia ekosystemu w badaniach nad zanieczyszczeniami ze względu na ich bogaty w lipidy błonnik – może on bowiem przechowywać zanieczyszczenia i być pobierany stosunkowo mało inwazyjnie u żywych zwierząt.

Choć wiadomo, że przewlekłe narażenie na farmaceutyki może mieć negatywny wpływ na ssaki morskie, to ich wpływ na zwierzęta nie został jeszcze w pełni zbadany. Obecność leków w organizmach zwierząt skłoniła naukowców do przeprowadzenia badań na dużą skalę – eksperci chcą przede wszystkim ocenić zakres i źródła zanieczyszczenia.

Czym jest fentanyl i dlaczego jest groźny?

Fentanyl jest niezwykle silnym syntetycznym opioidem, podobnym do morfiny, ale silniejszym. Występuje często w postaci plastrów i pastylek do ssania, stosuje się go do leczenia ciężkiego i przewlekłego bólu spowodowanego nowotworami oraz innymi chorobami i urazami.

Jest to lek na receptę, ale jest również wytwarzany nielegalnie i czasami jest mieszany z narkotykami, takimi jak heroina i kokaina, ale także z lekami – często bez wiedzy użytkownika. Fentanyl powoduje silne uzależnienie i naraża użytkowników na wysokie ryzyko przedawkowania. Fentanyl nie jest nowy – jest stosowany w USA od 1960 roku jako dożylny środek znieczulający.

W ostatnich latach nielegalnie wytwarzany fentanyl stał się coraz bardziej powszechny w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do ogromnego wzrostu liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem tego narkotyku. W 2022 r. w Stanach Zjednoczonych w wyniku przedawkowania fentanylu zmarło 73 838 osób. Była to najwyższa liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem fentanylu, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w USA i znaczny wzrost w porównaniu z liczbą zgonów zgłoszonych w 2019 r.