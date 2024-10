Naukowcy z Loyola University Chicago podzielili się najnowszą analizą danych. Raport jest dostępny na stronie Wiley Online Library. Pojawił się w czasopiśmie naukowym Addiction, poświęconym tematom uzależnień i wydawanym przez Society for the Study of Addiction.

Uzależnienia od alkoholu i narkotyków to jedne z największych problemów zdrowia publicznego

Jak podają badacze, liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych z powodu przedawkowania narkotyków w 2021 roku była sześciokrotnie wyższa niż w 1999 roku. W 2019 roku zaburzenia związane z używaniem opioidów szacunkowo wystąpiły u 6,7-7,6 mln dorosłych i nastolatków. Zaburzenia związane ze spożyciem alkoholu dotyczą jeszcze większej grupy. Naukowcy szacują, że w samych Stanach Zjednoczonych problem ten dotyczy około 29,5 mln osób. Badacze wskazują również na istnienie poważnej luki w usługach terapeutycznych oraz na niedostateczne wykorzystanie istniejących metod farmakoterapii. W związku z tym pojawiła się konieczność znalezienia alternatywy lub uzupełniającej strategii leczenia.

Pod tym kątem bardzo obiecujące wydają się być leki oparte o glukozozależny peptyd insulinotropowy (GIP) i/lub agoniści glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1 RA). Jednym z leków zaliczanych do GLP-1 RA jest Ozempic przepisywany głównie w leczeniu cukrzycy typu 2, otyłości i innych schorzeń medycznych związanych z wagą. Działa on poprzez naśladowanie hormonu wytwarzanego w odpowiedzi na jedzenie. Poza tym stymuluje produkcję insuliny, obniżając w ten sposób poziom cukru we krwi oraz oddziałuje na mózg, zmniejszając apetyt i wywołując uczucie zadowolenia po jedzeniu. Receptory GLP-1 są zlokalizowane w obszarze mózgu, w którym odbywają się również procesy odpowiadające za rozwój i utrzymywanie zachowań uzależniających. Podobieństwo fizjologiczne obu szlaków oraz dowody uzyskane w badaniach na gryzoniach sugerują, że leki GLP-1 RA oraz inne podobne, takie jak GIP (np. lek Mounjaro), mogą potencjalnie modulować szlak nagrody związany z używaniem substancji.

Czy leki na odchudzanie i cukrzycę mogą pomóc osobom uzależnionym?

Naukowcy przeprowadzili wcześniej badania kliniczne na małą skalę, aby zbadać wpływ leków GLP-1 RA na palenie papierosów, głód opioidowy i spożywanie alkoholu. Niektóre z nich wskazywały na zmniejszenie liczby dni intensywnego picia wśród pacjentów leczonych tymi lekami i cierpiących na zaburzenia. Badania były jednak mocno ograniczone ze względu na niewielką próbę pacjentów. Aby rozwiązać problem braku danych, naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną z krajowej bazy danych elektronicznych. Szukali pacjentów uzależnionych od opioidów lub alkoholu, którym przepisano również leki na otyłość lub cukrzycę.