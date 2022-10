Lody pomagają w łagodzeniu skutków chemioterapii - do takiego wniosku doszła dziewiątka polskich badaczy. I za to została nagrodzona przez Harvard tzw. antynoblem w dziedzinie medycyny. Pozostali laureaci z całego świata, też mają się czym pochwalić. Przebadali m.in. zaparcia u skorpionów, lewatywy u Majów, bicie serc kochanków czy tajemnice „używania palców do kręcenia gałką”.