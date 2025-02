David Garrett: lubię na skrzypcach włączyć siódmy bieg

Kto jest twoim najważniejszym nauczycielem? Ida Haendel, a może Itzhak Perlman?

Muzyk zawsze jest najważniejszym nauczycielem dla siebie. To bardzo proste, ponieważ to muzyk każdego dnia swojego dorosłego życia decyduje o tym, jak i ile ćwiczy. Miarą sukcesu jest bycie bardzo obiektywnym w ocenie swoich umiejętności technicznych, muzycznych i fizycznych. Ostatecznie to ja oceniam każdego dnia, ile chcę ćwiczyć, jakie są mojej możliwości, co zamierzam dziś robić, a co planuję jutro.

Dopiero na szóstej płycie „Free” zagrałeś nieklasyczny repertuar. Czy słuchałeś muzyki rockowej, gdy uczyłeś się muzyki klasycznej?

Od 6. do 16. roku życia uczyłem się w domu, co oznacza, że mój dostęp do muzyki popularnej ograniczał się do słuchania radia. A ponieważ moi rodzice nie przepadali za popem, rockiem i jazzem, przez całe dzieciństwo słuchałem tylko muzyki klasycznej. Dość więc późno zacząłem orientować się w gatunkach typowych dla młodych ludzi, co prawdopodobnie wyjaśnia również mój entuzjazm dla rocka i popu. Chodzi o to, że zakazany owoc jest zawsze tym, który najbardziej pragniemy posmakować. Rock i pop były wyjątkowym odkryciem, ekscytującą fascynacją i powodem do radości.

Czy twoi przyjaciele z Juilliard School of Music lub Royal College nie zazdroszczą ci dziś twoich możliwości i popularności?

Ludzie, z którymi się uczyłem lub spotykałem w branży muzycznej, zawsze byli pełni wsparcia, zwłaszcza gdy wybierałem nowe kierunki kariery. Sądzę, że otrzymałem największe wsparcie od utalentowanych ludzi, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że darzymy szacunkiem naszą ciężką pracę i poświęcenie dla tego, co robimy.

Czy mógłbyś nadal być członkiem orkiestry i co wieczór chodzić do pracy w filharmonii lub operze?

Oczywiście i byłoby to całkiem relaksujące życie, ponieważ istnieje wtedy ustalony program, powtarzalność repertuaru, jesteś częścią zespołu, który jest bardzo towarzyski. Nie musisz ciągle podróżować. Każdego wieczoru możesz spotkać się z przyjaciółmi i rodziną… Muszę znowu wrócić do sprawy poświęcenia, bo solowa kariera i życie na tournée nieustannie go wymagają. W ten sposób lepiej jednak mogę zdefiniować swój cel. Odpowiadam za siebie.

Od czego zależy wybór skrzypiec i jaki typ pasuje ci najbardziej?

To zawsze bardzo osobisty wybór. Trochę jak z samochodem. Niektórzy ludzie wolą Ferrari, Lamborghini, a inni Bentleya, Bugatti. W świecie skrzypiec dwójka głównych bohaterów jest oczywista: to Stradivarius i Guadagnini, bardzo się od siebie różniący. Jednocześnie można powiedzieć, że Mercedes rywalizuje z Lamborghini. Jeśli mam być całkiem szczery, muszę powiedzieć, że w życiu lubię błyskotliwe rzeczy. Nie wiem dlaczego, ale to jedna z moich cech. Zatem dla mnie im bardziej efektowna rzecz, tym bardziej przyciąga wzrok. Guadagnini pasuje do tej analogii. Ma również większą przewagę w dźwięku. Daje mi siódmy bieg. Wszystko jest idealnie wyważone, a ma też inny rodzaj chropowatości.