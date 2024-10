Jazz Jamboree’24: Vollenweider, kobiecy jazz i muzycy King Crimson

Czytaj więcej Muzyka popularna Festiwal Jazz Jamboree 2024, 25-27 października 2024 W samym środku jesieni Warszawa gości imprezę o szczególnym znaczeniu w historii europejskiej muzyki. To Jazz Jamboree, żywa legenda mimo emerytalnego wieku 66 lat. Podobnie jak pierwszy festiwal Jazz Jamboree w 1958 roku, tak i tegoroczny odbędzie się w Klubie „Stodoła” (choć o innych lokalizacjach). W programie nowatorskie, eksperymentalne brzmienia z elementami wielu gatunków muzycznych, legendarni wykonawcy, w tym jeden stulatek(!), i nowe, ale już uznane nazwiska.

- Mam nadzieję, że uda się przygotować niespodziankę i do grupy dołączy znany polski muzyk – mówi Adamiak. - Taka jest zresztą idea tego projektu, by wspólnie z innymi muzykami złożyć hołd Pharoahowi Sandersowi - dodaje.



Na koniec wieczoru usłyszymy big-band Sun Ra Arkestra. Orkiestrę utworzył w połowie lat 50. XX w. legendarny wizjoner i bandleader Sun Ra. W 1958 r. dołączył do niej free-jazzowy saksofonista Marshall Allen, który maju skończył dokładnie 100 lat i nie podróżuje już po świecie. Od 1995 r. stał na straży idei afrofuturyzmu i oryginalnego stylu orkiestry będącego syntezą free-jazzu, swingu, bluesa, rock and rolla i elektroniki. Do dziś muzycy zespołu hołdują tradycji grupowej improwizacji doprowadzając publiczność do ekstazy.

Co czeka nas w czasie Warsaw Summer Jazz Days

Ostatni dzień festiwalu będzie poświęcony gitarzystom.

- Przypadkowo natknąłem się na ciekawego, młodego gitarzystę z Sardynii Raffaele Mattę, który przyjedzie ze swoim triem – kontynuuje Adamiak. - To jest zaskakująco intrygująca muzyka, w którą warto się wsłuchać, a muzyk jest mało znany, więc warto go poznać. Od dłuższego czasu myślałem o norweskim gitarzyście Eivindzie Aarsecie, ale miał taki czas, że grał muzykę ambientową, która nie pasowała do festiwalu. Teraz przyjedzie z dwoma perkusistami i basistą, grają jazz w nowatorskim stylu, dlatego jest to ciekawsza muzyka. Na koniec festiwalu przygotowaliśmy coś dla wyznawców grupy King Crimson. Jej dwóch muzyków perkusista Pat Mastelotto i gitarzysta Trey Gunn założyło progresywne trio Tu-Ner zapraszając gitarzystę Markusa Reutera. To instrumentalna muzyka, bez wokalu, bardzo wciągająca – dodaje.



Tu-Ner tworzy harmonijny miks rytmów i melodii, które przekraczają granice gatunków i przenoszą słuchaczy na nowe terytoria dźwiękowych poszukiwań. Skomplikowane kompozycje i hipnotyzujące pejzaże dźwiękowe tworzą królestwo Tu-Ner – gdzie granice dźwięku i wyobraźni przeplatają się w idealnej harmonii – jak muzycy sami piszą o sobie.