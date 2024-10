Artystka Charli XCX nakręciła w Polsce tajemniczy film

Kamieniem milowym w karierze Charli XCX stał się wydany w tym roku album „Brat”. Eksperymentalne, elektroniczne brzmienie nadało temu krążkowi intrygujący klimat, który spowodował, że „Brat” zyskał ogromną popularność stając się ogólnoświatowym fenomenem. Wielu krytyków doceniło artystkę za wyzwalającą, artystyczną wizje tego albumu, która na tle innych popularnych dziś krążków wydaje się być bardzo odważna.

„Erupcja” – tajemniczy film Charli XCX kręcony w Warszawie

Fabuła filmu skupić ma się na intensywnej relacji dwóch kobiet. Jedna z nich to Polka, w którą wcieli się Lena Góra, jedna z ciekawszych polskich aktorek młodego pokolenia, która została uhonorowana nagrodą dla najlepszej aktorki na zeszłorocznym Festiwalu Filmowym w Gdyni za rolę w filmie „Imago”, inspirowanym życiem jej matki i artystki Eli Góry. Drugą bohaterką będzie grana przez Charli XCX, odwiedzającą Warszawę Bethany. W obsadzie znaleźli się również Will Madden oraz Jeremy O. Harris, który jest autorem scenariusza.

- Kręcimy w kolejności i piszemy sceny na bieżąco. Piszemy dialogi dzień wcześniej lub rano i żyjemy historią. To trochę szalone. To wyzwanie, ale sprawia, że jest naprawdę zabawnie i nie czuję się jak w pracy. Czujemy, że to czysta kreatywność - wyjaśnił w wywiadzie dla „Variety” niezależny reżyser Pete Ohs stojący za sterami projektu, znany z takich filmów jak „Jethica” lub „Youngstown”. Jego filmy pokazywane były m.in. na festiwalach Sundance lub SXSW, ale też w trakcie wrocławskiego American Film Festival, którego był gościem. Ohs w wywiadzie przyznał, że niedawno zamieszkał w Warszawie. - Chcę zrobić film, w którym ludzie mówią w języku, którego nie znam. Jakie będzie to doświadczenie reżyserskie? - tłumaczył wywiadzie dla „Variety”.