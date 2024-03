Judas Priest w Wielką Sobotę w Krakowie i kłopot fana-katolika

Muzycy w związku z ograniczeniami pandemicznymi zaczęli nagrywać album korespondencyjnie

W rozpoczynającej album piosence „Panic Attack” pojawia się groźne wezwanie: „Wyeliminuj pasożyty”. 72-letni wokalista powiedział „US Today”:

– Naszej grupie zawsze zależało na tym, by rozcieńczać ciemność światłem, teraz zaś była okazja porozmawiać o tym, co dziś pcha ludzkość w stronę mroku: internet, hakowanie naszych urządzeń, przemocowy język, obsesja globalnych spisków, zbyt szybkie rozpowszechnienie złych emocji w sieci. Żyjemy w świecie, gdzie kłamstwo udaje prawdę, szybko się rozchodzi, a my, zbyt często, dostajemy ataku paniki.

Jednocześnie prywatne życie muzyka stało się prostsze. Po odstawieniu alkoholu i coming oucie, który dla heavymetalowego wokalisty był pełen obaw, angażuje się w życie społeczności LQBTQ. Dba o głos:

– Od 38 lat nie używam alkoholu, co bardzo mojemu głosowi pomogło. Rano muszę wypić herbatę z Yorkshire i trochę wody, Evian. Mój poranny rytuał to sok, jogurt, płatki, herbata. Inaczej mój dzień jest katastrofą. Ćwiczę też w siłowni, co wieczór spaceruję i pamiętam, że moich strun nie da się zmienić tak jak w gitarze. Nie jestem zbyt rozmowny, a to też pomaga.

Judas Priest, Saxon i Uriah Heep

Halford poleca słuchanie klasyki: – Od kiedy zmieniłem się w heavymetalowego Gandalfa z siwą brodą, bardziej pociąga mnie muzyka klasyczna. Przypominam trochę Micka Jaggera, on zaś pierwszą rzeczą, jaką robi, jest włączenie stacji z muzyką klasyczną. Zaczynam więc od Bacha i Beethovena, ale po południu wracam do Slayera. Zawsze byłem osobą o skrajnych upodobaniach. Życie jest takim wyjątkowym darem, że polecam różnorodne przygody.