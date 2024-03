Kilkadziesiąt osób zginęło a co najmniej sto zostało rannych w wyniku ataku, do którego doszło w piątkowy wieczór w sali koncertowej Crocus City Hall na przedmieściach Moskwy. Do zdarzenia odnieśli się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.